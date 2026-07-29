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برنامه زنده «روی جلد» از شبکه ورزش

برنامه زنده «روی جلد» از شبکه ورزش
کد خبر : 1820075
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شبکه ورزش با برنامه زنده ژورنالیسم ورزشی با عنوان «روی جلد»، علاوه بر پرداختن به رویدادهای ورزشی ایران و جهان، تریبونی برای تحلیل مطالبه گری است که به زودی روی آنتن این شبکه خواهد رفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش با برنامه زنده «روی جلد» مهم ترین رویدادها و چالش های روز ورزش ایران و جهان، را با نگاهی موشکافانه در اختیار مخاطبان قرار می دهد.  

آنچه «روی جلد» را از دیگر برنامه‌های ورزشی متمایز می‌کند، تنها سرعت در واکنش به اخبار و اتفاقات روز نیست؛ بلکه نگاه تحلیلی، عمیق و چندوجهی به مسائل ورزش کشور است. این برنامه تلاش می‌کند هر سوژه مهم را از سطح خبر فراتر برده و با واکاوی ریشه‌ها، پیامدها و ابعاد مختلف آن، تصویری کامل و روشن در اختیار مخاطب قرار دهد.

در هر قسمت از برنامه «روی جلد»، مهم‌ترین سوژه روز از زوایای مختلف فنی اجتماعی و  مدیریتی تا جنبه‌های حقوقی، اقتصادی، رسانه‌ای با حضور کارشناسان، مدیران، مربیان، ورزشکاران و خبرنگاران در استودیو و همچنین ارتباط زنده با مهمانان برخط  تا دیدگاه‌های متنوع و گاه متفاوت درباره هر موضوع مطرح می شود.

برنامه زنده «روی جلد» از شبکه ورزش
 

ساختار برنامه بر پایه گفت‌وگو، تحلیل، مناظره و بررسی مستند شکل گرفته است؛ به گونه‌ای که مخاطب علاوه بر اطلاع از آخرین اخبار، بتواند شناختی دقیق‌تر از چرایی رخدادها و تأثیر آن‌ها بر آینده ورزش کشور به دست آورد.

«روی جلد» خود را صرفاً یک برنامه خبری نمی‌داند؛ بلکه تریبونی برای تحلیل، مطالبه‌گری، شفاف‌سازی و ایجاد گفت‌وگوی حرفه‌ای در فضای ورزش ایران است. برنامه‌ای که تلاش می‌کند هر روز، مهم‌ترین پرونده ورزش کشور را باز کند، آن را از زوایای مختلف بررسی کند و با نگاهی مسئولانه، به پرسش‌هایی پاسخ دهد که افکار عمومی ورزش در انتظار شنیدن شان است.

برنامه زنده «روی جلد» به تهیه کنندگی علی اقتدار و با اجرای حمید محمدی و همراهی محسن اخوان و علی گرانپایه، به مهم‌ترین رویدادها، اتفاقات و چالش‌های روز ورزش ایران و جهان می‌پردازد. این برنامه خبری و ورزشی گفت و گو محور قرار است هر روز عصر ساعت ۱۸ از شبکه ورزش پخش شود.

 

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