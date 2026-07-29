برنامه زنده «روی جلد» از شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش با برنامه زنده «روی جلد» مهم ترین رویدادها و چالش های روز ورزش ایران و جهان، را با نگاهی موشکافانه در اختیار مخاطبان قرار می دهد.

آنچه «روی جلد» را از دیگر برنامه‌های ورزشی متمایز می‌کند، تنها سرعت در واکنش به اخبار و اتفاقات روز نیست؛ بلکه نگاه تحلیلی، عمیق و چندوجهی به مسائل ورزش کشور است. این برنامه تلاش می‌کند هر سوژه مهم را از سطح خبر فراتر برده و با واکاوی ریشه‌ها، پیامدها و ابعاد مختلف آن، تصویری کامل و روشن در اختیار مخاطب قرار دهد.

در هر قسمت از برنامه «روی جلد»، مهم‌ترین سوژه روز از زوایای مختلف فنی اجتماعی و مدیریتی تا جنبه‌های حقوقی، اقتصادی، رسانه‌ای با حضور کارشناسان، مدیران، مربیان، ورزشکاران و خبرنگاران در استودیو و همچنین ارتباط زنده با مهمانان برخط تا دیدگاه‌های متنوع و گاه متفاوت درباره هر موضوع مطرح می شود.