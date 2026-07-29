به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، سریال «خانم یامامورا» از محصولات مرکز سیمافیلم است که توسط حوزه هنری تهیه شده است. این سریال روایتگر زندگی مادر یک شهید ژاپنی است؛ روایتی متفاوت و کمتر شنیده‌شده که با نگاهی انسانی به مفهوم ایثار و مادرانگی می‌پردازد.

تهیه‌کنندگی این مجموعه را مهدی فرجی بر عهده دارد؛ تهیه‌کننده‌ای که کارنامه‌اش با آثار پرمخاطب و موفق تلویزیون گره خورده است.