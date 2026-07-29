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لیلی عاج با «خانم یامامورا» به تلویزیون می‌آید

لیلی عاج با «خانم یامامورا» به تلویزیون می‌آید
کد خبر : 1820073
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پیش از این، لیلی عاج با فیلم تحسین‌شده «سرهنگ ثریا» نگاه بسیاری از مخاطبان را به خود جلب کرد. حالا این نویسنده و کارگردان، تازه‌ترین تجربه تلویزیونی خود را با پایان فیلمبرداری سریال «خانم یامامورا» به سرانجام رسانده است.

لیلی عاج با «خانم یامامورا» به تلویزیون می‌آید
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، سریال «خانم یامامورا» از محصولات مرکز سیمافیلم است که توسط حوزه هنری تهیه شده است. این سریال روایتگر زندگی مادر یک شهید ژاپنی است؛ روایتی متفاوت و کمتر شنیده‌شده که با نگاهی انسانی به مفهوم ایثار و مادرانگی می‌پردازد.

تهیه‌کنندگی این مجموعه را مهدی فرجی بر عهده دارد؛ تهیه‌کننده‌ای که کارنامه‌اش با آثار پرمخاطب و موفق تلویزیون گره خورده است.

 

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