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راهکارهای توسعه و بومی‌سازی صنعت کمپر و کاروان در ایران بررسی شد

راهکارهای توسعه و بومی‌سازی صنعت کمپر و کاروان در ایران بررسی شد
کد خبر : 1820043
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نشست هم‌اندیشی بررسی راهکارهای توسعه، بومی‌سازی و انتقال دانش فنی در حوزه کمپر و کاروان از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، در این نشست تخصصی که روز چهارشنبه 31 تیرماه 1405 برگزار شد، جمعی از مدیران کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، نماینده کانون در کشور ایتالیا (حضور برخط) و منتخبی از فعالان، متخصصان و تولیدکنندگان صنعت کمپر و کاروان حضور داشتند.

نماینده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در این نشست، ظرفیت‌ها و تجربیات بین‌المللی حوزه کمپر و کاروان، به‌ویژه در کشور ایتالیا را تشریح کرد و زمینه‌های همکاری مشترک برای ارتقای توانمندی‌های داخلی، انتقال فناوری‌های نوین و توسعه اقتصادی این صنعت آینده‌محور را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

در بخش دیگری از نشست یاد شده، توانمندی و ظرفیت بالای متخصصان و سازندگان ایرانی که در حال حاضر نیز سابقه و تجربه تجهیز خودروهای سفارشی برای برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان را در کارنامه خود دارند مورد اشاره قرار گرفت و بر آمادگی کامل فعالان داخلی به‌منظور تجهیز و بومی‌سازی سفارشی انواع کمپر و کاروان، با کیفیت رقابتی و استانداردهای بین‌المللی تأکید شد.

ایجاد زنجیره ارزش یکپارچه، تسهیل تأمین قطعات و تجهیزات استاندارد، تقویت زیرساخت‌های گردشگری جاده‌ای، تدوین استانداردهای تخصصی تحت راهبری کانون و همچنین فراهم‌سازی بستر حضور فعالان داخلی در رویدادها و مراکز تخصصی بین‌المللی، از دیگر محورهای مهم مورد بحث و توافق حاضران در این جلسه بود.

لازم به ذکر است که کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در نظر دارد با ساماندهی فعالان این حوزه و بهره‌گیری از توان تولید داخلی و تجربیات بین‌المللی، گام‌های مؤثری در راستای توسعه صادرات خدمات فنی، رونق گردشگری ورودی، اشتغال‌زایی و ارائه خدمات باکیفیت به علاقه‌مندان گردشگری جاده‌ای بردارد.

 

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