کشف سه مقبره باستانی با کتیبههای با ارزش در گورستان تاریخی سقاره
باستان شناسان مصری به تازگی در جریان کاوش های خود در محوطه تاریخی سقاره موفق به کشف سه مقبره ارزشمند با کتیبه ها و سنگ نبشته های بسیار ارزشمند شدند. رئیس اداره باستانشناسی مصر در گفت و گو با رسانه ها اعلام کرده است: «این کتیبه، اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه نهتنها قدمت مقبره را به «دوره پادشاهی نوین» تایید میکند، بلکه شواهد جدیدی از روابط نظامی و دیپلماتیک مصر با خاور نزدیک در آن دوران ارائه میدهد.»
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از لایوساینس، بر اساس اعلام وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر، مقبره های یافت شده متعلق به مقامهای بلندپایه مصر باستان دوران «پادشاهی نوین» (حدود ۱۵۵۰ تا ۱۰۷۰ پیش از میلاد) در گورستان تاریخی سقاره بوده است و زوایای جدیدی از متون مذهبی، آداب خاکسپاری و ساختار اجتماعی آن را دوره را آشکار می سازد.
به گفته «محمد عبدالبدیع»، «این کتیبه ها از آن جهت اهمیت دارد که نهتنها قدمت مقبره را به «دوره پادشاهی نوین» عقب می برد، بلکه شواهد جدیدی از روابط نظامی و دیپلماتیک مصر با خاور نزدیک در آن دوران ارائه میدهد.»
رئیس اداره باستانشناسی مصر تاکید کرده است، کتیبه های حکاکی شده بر روی دیوارهای این مقبره ها و تابوت ها به زبان هیروگلیف نوشته شده اند و مضامین آن شامل ادعیه مذهبی، عناوین شغلی صاحبان مقبره ها و نیایش هایی برای هدایت ارواح به دنیای پس از مرگ است که از نظر تاریخ نگاری بسیار حائز اهمیت است.
رئیس اداره باستانشناسی مصر، یکی از کتیبههای این مقبرهها به بازگشت یک فرمانده نظامی از شمال سوریه اشاره میکند که اطلاعات مهمی درباره ارتباطات مصر در دوره «پادشاهی نوین» با منطقه خاور نزدیک ارائه میدهد.
او معتقد است، مقبره دوم به مردی به نام «منتوحوتپ» (Mentuhotep) تعلق دارد که گمان میرود از مقامهای ارشد نظامی و اداری بوده باشد. حکاکی دیوار شمالی مقبره، صحنههایی از شکار و پیشکش کردن را به تصویر میکشند و در یکی از تصاویر بزرگ، «منتوحوتپ» در کنار مادرش، «Iahhotep» نشسته است. این تصویر نشان میدهد که این خانواده از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار بودهاند.
مقبره سوم به یک بازرگان به نام «پاریموایا» (Pareemwaya)، که با نام «ساموت» (Samut) نیز شناخته میشد، تعلق دارد. کتیبههای این مقبره علاوهبر نام او، نام چند تن از اعضای خانوادهاش از جمله همسر، مادر و چهار پسرش را نیز ثبت کردهاند. در بیانیه منتشرشده آمده است که چنین اسناد خانوادگی دقیقی، «نگاهی به زندگی خانوادگی و اجتماعی یکی از شخصیتهای برجسته آن دوران» را ارائه میدهد.
محوطه تاریخی سقاره در جنوب قاهره واقع شده است و آرامگاه مشهور «هرم پلکانی جوزر» را در خود جای داده است. این محوطه تاریخی یکی از بزرگترین و مهمترین گورستان های مصر باستان به شمار می رود.
کارشناسان معتقدند، کشف این سه مقبره جدید و نقوش برجسته و سالم مانده در آنها، گامی مهم در درک دقیق تاریخ مصر باستان محسوب می شود.