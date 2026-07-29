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ورود دیوان محاسبات به بلاتکلیفی ۱۴ شرکت استانی تابعه شرکت توسعه گردشگری ایران

ورود دیوان محاسبات به بلاتکلیفی ۱۴ شرکت استانی تابعه شرکت توسعه گردشگری ایران
کد خبر : 1820028
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دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که به نظارت پیشگیرانه برای تعیین‌تکلیف شرکت‌های استانی تابعه شرکت توسعه گردشگری ایران ورود کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از تأسیس ۱۴ شرکت استانی تابعه شرکت توسعه گردشگری ایران، تاکنون نسبت به تعیین‌تکلیف این شرکت‌ها از طریق واگذاری، ادغام یا سایر روش‌های قانونی، مطابق الزامات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، اقدام مؤثری صورت نگرفته است.

طبق اعلام دیوان محاسبات، تعدادی از این شرکت‌ها فاقد فعالیت اقتصادی موثر و زیان‌ده بوده و تامین هزینه‌های جاری آنها از محل منابع شرکت اصلی، مغایر با الزامات قانونی است.

دیوان محاسبات کشور با اعمال نظارت پیشگیرانه، در مرحله اول موضوع را برای انجام اقدامات اصلاحی به وزارتخانه متبوع منعکس کرده‌است.

 

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