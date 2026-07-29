بررسی ۱۶ پرونده تخصصی شرکتهای گردشگری در کمیسیون فنی گردشگری آذربایجانشرقی
معاون گردشگری آذربایجانشرقی با اشاره به بررسی ۱۶ پرونده در دومین جلسه کمیسیون فنی گردشگری استان در سال جاری، از رسیدگی به درخواستهای مرتبط با نقلوانتقال سهام شرکتها، مرخصی فعالیت، اعتراض به آرای کمیته بدوی، شکایات و درخواستهای فعالان این حوزه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، کیومرث کریمی، امروز چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵ در جلسه کمیسیون فنی گردشگری آذربایجانشرقی بیان کرد: پروندههای مطرحشده در این نشست شامل درخواستهای نقلوانتقال سهام شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری، تقاضای مرخصی شرکتها، اعتراض به آرای صادرشده از سوی کمیته بدوی، شکایات و درخواستهای ارائهشده از سوی فعالان این حوزه بود که پس از بررسی کارشناسی، تصمیمات لازم درباره آنها اتخاذ شد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی ادامه داد: بررسی این پروندهها با هدف تطبیق درخواستهای مطرحشده با ضوابط و مقررات حوزه گردشگری انجام میشود و کمیسیون فنی گردشگری تلاش دارد موضوعات مرتبط با فعالیت شرکتها را با دقت کارشناسی و در چارچوب مقررات موجود بررسی کند.
او تصریح کرد: کمیسیون فنی گردشگری یکی از مراجع تخصصی برای رسیدگی به مسائل مرتبط با دفاتر خدمات مسافرتی و شرکتهای گردشگری است و بررسی دقیق درخواستها، اعتراضات و موضوعات اجرایی این حوزه، نقش مهمی در ساماندهی فعالیتها و ایجاد رویه منسجم در فرآیندهای نظارتی دارد.
کریمی خاطرنشان کرد: استمرار رسیدگی کارشناسی به پروندههای مرتبط با فعالان گردشگری، ضمن تسهیل فرآیندهای اجرایی برای بخش خصوصی، به ارتقای کیفیت خدمات و تقویت هماهنگی میان مجموعههای فعال در صنعت گردشگری استان کمک میکند.