خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی ۱۶ پرونده تخصصی شرکت‌های گردشگری در کمیسیون فنی گردشگری آذربایجان‌شرقی

بررسی ۱۶ پرونده تخصصی شرکت‌های گردشگری در کمیسیون فنی گردشگری آذربایجان‌شرقی
کد خبر : 1820027
لینک کوتاه کپی شد.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی با اشاره به بررسی ۱۶ پرونده در دومین جلسه کمیسیون فنی گردشگری استان در سال جاری، از رسیدگی به درخواست‌های مرتبط با نقل‌وانتقال سهام شرکت‌ها، مرخصی فعالیت، اعتراض به آرای کمیته بدوی، شکایات و درخواست‌های فعالان این حوزه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، کیومرث کریمی، امروز چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵ در جلسه کمیسیون فنی گردشگری آذربایجان‌شرقی بیان کرد: پرونده‌های مطرح‌شده در این نشست شامل درخواست‌های نقل‌وانتقال سهام شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری، تقاضای مرخصی شرکت‌ها، اعتراض به آرای صادرشده از سوی کمیته بدوی، شکایات و درخواست‌های ارائه‌شده از سوی فعالان این حوزه بود که پس از بررسی کارشناسی، تصمیمات لازم درباره آن‌ها اتخاذ شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: بررسی این پرونده‌ها با هدف تطبیق درخواست‌های مطرح‌شده با ضوابط و مقررات حوزه گردشگری انجام می‌شود و کمیسیون فنی گردشگری تلاش دارد موضوعات مرتبط با فعالیت شرکت‌ها را با دقت کارشناسی و در چارچوب مقررات موجود بررسی کند.

او تصریح کرد: کمیسیون فنی گردشگری یکی از مراجع تخصصی برای رسیدگی به مسائل مرتبط با دفاتر خدمات مسافرتی و شرکت‌های گردشگری است و بررسی دقیق درخواست‌ها، اعتراضات و موضوعات اجرایی این حوزه، نقش مهمی در ساماندهی فعالیت‌ها و ایجاد رویه منسجم در فرآیندهای نظارتی دارد.

کریمی خاطرنشان کرد: استمرار رسیدگی کارشناسی به پرونده‌های مرتبط با فعالان گردشگری، ضمن تسهیل فرآیندهای اجرایی برای بخش خصوصی، به ارتقای کیفیت خدمات و تقویت هماهنگی میان مجموعه‌های فعال در صنعت گردشگری استان کمک می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل