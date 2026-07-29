به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سعید شاهرخی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان تهران، با اشاره به ضرورت حضور و نقش‌آفرینی هنرهای سنتی و صنایع‌دستی در فضاهای عمومی و ملی، گفت: معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و تمدنی ایران در فضاهایی که بیشترین ارتباط را با مخاطبان داخلی و بین‌المللی دارند، از مهم‌ترین اهداف ماست و فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ورودی و خروجی کشور، از جایگاه ویژه‌ای در این زمینه برخوردار است.

او افزود: در همین راستا، سه شنبه ۶ مردادماه، جلسه بررسی طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی سالن تشریفات فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با حضوررامین کاشف‌آذر، مدیرعامل شهر فرودگاهی بین‌المللی امام خمینی(ره)، شهرام خلج‌زاده، معاون اقتصادی شهر فرودگاهی، برگزار شد و در این نشست بر بهره‌گیری از ظرفیت معماران، طراحان، هنرمندان، پژوهشگران و استادکاران برجسته کشور برای خلق فضایی فاخر، اصیل و متناسب با جایگاه بین‌المللی این مجموعه تأکید شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان تهران ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌ شده، زمینه مشارکت هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در طراحی، تولید و اجرای اجزای دکوراسیون داخلی سالن تشریفات فراهم خواهد شد و از معماران، طراحان، استادکاران و هنرمندان سراسر کشور دعوت می‌شود طرح‌ها و توانمندی‌های تخصصی خود را برای مشارکت در این پروژه ملی ارائه کنند.

شاهرخی تصریح کرد: حوزه‌های مورد نیاز این طرح شامل طراحی معماری داخلی و دکوراسیون، مبلمان و عناصر دکوراتیو، نورپردازی، طراحی منسوجات، ظروف و ملزومات پذیرایی و همچنین اجرای طیف گسترده‌ای از هنرهای سنتی و صنایع‌دستی از جمله آینه‌کاری، گچ‌بری، کاشی‌کاری، معرق، گره‌چینی، ارسی‌سازی، منبت‌کاری، مقرنس‌کاری، رسمی‌بندی، یزدی‌بندی، نقاشی دیواری، هنرهای چوبی و تولید آثار هنری کاربردی است.

او با بیان اینکه این پروژه می‌تواند الگویی برای حضور مؤثر صنایع‌دستی در فضاهای عمومی و ملی باشد، گفت: هدف ما این است که مسافران ورودی و خروجی کشور، پیش از هر چیز با بخشی از هویت، فرهنگ، هنر و معماری اصیل ایرانی مواجه شوند و صنایع‌دستی ایران را نه صرفاً به عنوان یک محصول، بلکه به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و تمدنی کشور مشاهده کنند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان تهران همچنین از پیگیری برای ایجاد نمایشگاه‌ها و بازارهای دائمی صنایع‌دستی در ترمینال یک، ترمینال سلام، منطقه آزاد و سایر فضاهای شهر فرودگاهی بین‌المللی امام خمینی(ره) خبر داد و افزود: ایجاد این فضاها می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های فاخر صنایع‌دستی ایران به مسافران داخلی و خارجی و عرضه مستقیم آثار هنرمندان فراهم کند و در کنار معرفی هنرهای سنتی کشور، به توسعه بازار، رونق تولید و تقویت اقتصاد هنرمندان نیز کمک کند.

شاهرخی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با مشارکت و همراهی هنرمندان و استادکاران سراسر کشور، بتوانیم در این پروژه ملی، تصویری شایسته و ماندگار از هنر، فرهنگ و هویت ایرانی ارائه کنیم و ظرفیت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی را بیش از گذشته در فضاهای معاصر و زندگی امروز به کار بگیریم.