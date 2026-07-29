خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز بررسی پرونده ثبت ملی فرش مراغه/ تدوین مستندات تخصصی در دستور کار معاونت صنایع‌دستی آذربایجان شرقی قرار گرفت

آغاز بررسی پرونده ثبت ملی فرش مراغه/ تدوین مستندات تخصصی در دستور کار معاونت صنایع‌دستی آذربایجان شرقی قرار گرفت
کد خبر : 1820023
لینک کوتاه کپی شد.

معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در نشست تخصصی بررسی ثبت مراغه به‌عنوان شهر ملی صنایع‌دستی با اشاره به آغاز بررسی پرونده ثبت این کهن‌شهر به‌عنوان «شهر ملی فرش»، از قرار گرفتن این پرونده در زمره اولویت‌های معاونت صنایع‌دستی استان در سال جاری خبر داد و گفت: فرآیند تدوین مستندات و آماده‌سازی پرونده برای ارزیابی‌های تخصصی آغاز شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، بهنام رحیم‌زاده، امروز چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵ در نشست تخصصی بررسی ثبت مراغه به‌عنوان شهر ملی صنایع‌دستی بیان کرد: در راستای بررسی پرونده ثبت مراغه به‌عنوان «شهر ملی فرش»، نشستی تخصصی با حضور مسئول دبیرخانه «تبریز، شهر جهانی فرش دستباف»، رئیس اداره فرش اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان، مسئولان مرتبط و رؤسای اتاق اصناف و اتحادیه‌های فرش دست‌باف شهرستان مراغه در محل معاونت صنایع‌دستی استان برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: مراغه به‌واسطه پیشینه قابل توجه در تولید فرش دست‌باف، حضور هنرمندان و فعالان این حوزه و ظرفیت‌های موجود در زنجیره تولید، از قابلیت‌های لازم برای ورود به فرآیند ارزیابی شهرهای ملی فرش برخوردار است که بررسی و تکمیل پرونده آن در دستور کار معاونت صنایع‌دستی استان قرار گرفته است.

او تصریح کرد: در این نشست، راهکارهای اجرایی برای تشکیل پرونده، گردآوری مستندات، احصای ظرفیت‌های تخصصی، تکمیل شاخص‌های مورد نیاز و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تشکل‌های صنفی مورد بررسی قرار گرفت تا پرونده مراغه با استناد به معیارهای ارزیابی، برای طرح در شورای ثبت شهرها و روستاهای ملی صنایع‌دستی آماده شود.

رحیم‌زاده خاطرنشان کرد: ثبت ملی مراغه در حوزه فرش دستباف، علاوه بر صیانت از هویت و پیشینه این هنر اصیل، می‌تواند جایگاه فرش مراغه را در عرصه ملی بیش از پیش تثبیت کرده و بستر مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی، توسعه بازار و حمایت از فعالان این حوزه فراهم آورد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل