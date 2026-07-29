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«باران نم نم خواهد بارید» تا شانزدهم مرداد تمدید شد

«باران نم نم خواهد بارید» تا شانزدهم مرداد تمدید شد
کد خبر : 1819993
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نمایش «باران نم نم خواهد بارید» به نویسندگی شهرام احمدزاده و کارگردانی تارا برزی تا شانزدهم مرداد تمدید شد.

به گزارش ایلنا، نمایش «باران نم نم خواهد بارید» به نویسندگی شهرام احمدزاده و کارگردانی تارا برزی که اجراهای خود را از دهم تیرماه آغاز کرده بود تا شانزدهم مرداد روی صحنه تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ماندگار شد. 

زهرا پرهون، فروزان حسینی و محمد دهملایی، بازیگرانی هستند که در این نمایش حضور دارند. 

این نمایش، اقتباسی از جهان رازآلود و تأمل‌برانگیز هاروکی موراکامی است که روایتی از حافظه، فقدان و مرز باریک میان زندگی و مرگ را به تصویر می‌کشد. 

موسسه «هنر نمایش ایفا» به عنوان تهیه‌کننده و آرش دادگر، نویسنده و کارگردان نام‌آشنای تئاتر، به عنوان مشاور کارگردان این پروژه را همراهی می‌کنند.

دیگر عوامل این اجرا عبارتند از دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: مهدی روزبهانی، طراح صحنه و لباس: تارا برزی، طراح نور: آرش دادگر، مدیر روابط عمومی: نگار امیری، عکاس و طراح تیزر و سوشال مدیا: نوید عصمتی، دستیار تبلیغات: امیرحسین گودرزی، طراح گرافیک: نرگس صفری، عکاس: اردلان آشناگر، مدیر صحنه: محمدرضا عاشوری، منشی صحنه: مریم عابد، نورپرداز: امیرحسین شفیعی، گریم: آویسا محمدی و دستیاران صحنه: امیر پارسا و الناز فرهادی.

«باران نم نم خواهد بارید» تا شانزدهم مرداد هر شب ساعت ۱۹ در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

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