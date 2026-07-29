پخش زنده والیبال اسلوونی و ترکیه در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در نخستین روز از مرحله یک چهارم نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ که در چین در حال برگزار شدن است، امروز چهارشنبه ۷ مرداد از ساعت ۱۰:۳۰، رقابت بین دو تیم اسلوونی و ترکیه را برای رسیدن به نیمه‌نهایی با گزارشگری مهرداد رزاقیان و به صورت زنده پوشش می دهد.

اسلوونی در مرحله مقدماتی با ۱۰ برد و ۲ شکست و کسب ۲۶ امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار دارد. ترکیه نیز با کسب ۸ برد و ۴ شکست و کسب ۲۲ امتیاز در رده ششم جدول است.