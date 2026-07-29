پخش زنده والیبال اسلوونی و ترکیه در شبکه ورزش
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شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مرحله یک چهارم نهایی والیبال لیگ ملت های ۲۰۲۶، امروز از ساعت ۱۰:۳۰ تقابل بین دو تیم اسلوونی و ترکیه را با گزارشگری مهرداد رزاقیان و به صورت زنده پوشش می دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، شبکه ورزش در نخستین روز از مرحله یک چهارم نهایی لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ که در چین در حال برگزار شدن است، امروز چهارشنبه ۷ مرداد از ساعت ۱۰:۳۰، رقابت بین دو تیم اسلوونی و ترکیه را برای رسیدن به نیمهنهایی با گزارشگری مهرداد رزاقیان و به صورت زنده پوشش می دهد.
اسلوونی در مرحله مقدماتی با ۱۰ برد و ۲ شکست و کسب ۲۶ امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار دارد. ترکیه نیز با کسب ۸ برد و ۴ شکست و کسب ۲۲ امتیاز در رده ششم جدول است.