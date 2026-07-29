بررسی ظرفیت کانونهای مساجد در خدمت توانمندسازی جوامع روستایی
در نشست مشترک رئیس شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیرکل دفتر امور اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری؛ ضمن اشاره به نقش مسجدمحوری در توسعه فرهنگی روستاها؛ بر توانمندسازی جوامع روستایی با تکیه بر ظرفیت کانونهای مساجد تاکید شد.
ایلنا به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور: نشست مشترک «ناعمه علینژاد» مدیرکل دفتر امور اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، با حجتالاسلام والمسلمین «علی ملانوری» رئیس شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، با هدف تقویت همافزایی، همگرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک دو مجموعه در اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی روستاها و عشایر برگزار شد.
در ابتدای این نشست، حجتالاسلام والمسلمین «علی ملانوری» با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در زمینه محلهمحوری و مسجدمحوری، اظهار کرد: این رویکرد، مسیری موفق برای تصمیمسازی و حل مسائل از بطن جامعه است و مساجد، همانگونه که از ابتدای انقلاب اسلامی نقشآفرین بودهاند، امروز نیز میتوانند دولت را در تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی یاری کنند.
وی با بیان اینکه نگاه رئیسجمهور به نقشآفرینی مساجد در جبران بخشی از کاستیهای اجتماعی، فرصتی ارزشمند برای تقویت این نهاد مردمی است، افزود: با شکلگیری قرارگاه ملی مسجد، امروز ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور حلقه ارتباطی میان دولت و شبکه گسترده مساجد کشور به شمار میرود.
رئیس شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارائه آماری از مساجد و کانونهای فرهنگی هنری فعال در روستاها، تأکید کرد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد، بهعنوان پایگاههای فرهنگی فعال در مناطق روستایی، بهترین بستر برای مهارتآموزی، آموزشهای عمومی و اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی هستند و نباید از سهم فرهنگی کودکان و نوجوانان روستایی در برنامههای توسعهای غفلت کرد.
حجت الاسلام و المسلمین ملانوری با اشاره به برگزاری سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» در استان خراسان شمالی، این رویداد را بستری برای روایت هویت و میراث فرهنگی روستاها و عشایر دانست و گفت: تلاش کردهایم در شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر، نقش «نخ تسبیح» دستگاههای فرهنگی را ایفا کنیم تا ضمن ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف، زمینه برنامهریزی، سیاستگذاری و نظارت مؤثر بر فعالیتهای فرهنگی در مناطق روستایی فراهم شود. نقش ما در این مسیر، تسهیلگری و ایجاد همافزایی میان دستگاههای مختلف است.
وی همچنین سامانه «بچههای مسجد» را ظرفیتی ملی برای ارتباط با جامعه روستایی برشمرد و اظهار داشت: این سامانه با همکاری معاونت توسعه روستایی میتواند در حوزه آموزش، مهارتافزایی و انتقال پیامهای فرهنگی و اجتماعی به روستاییان نقشآفرینی کند. کانونهای فرهنگی هنری مساجد، شبکهای عمیق و گسترده هستند که تا دورترین نقاط کشور امتداد یافتهاند و ظرفیت ارزشمندی برای اجرای برنامههای ملی به شمار میروند.
رئیس شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یکی دیگر از محورهای این نشست را طراحی سازوکاری برای شناسایی و شبکهسازی نخبگان روستایی عنوان کرد و افزود: لازم است با همکاری دستگاههای مرتبط، زمینه شناسایی، حمایت و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان روستاها در فرآیند توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور فراهم شود.
در ادامه، ناعمه علینژاد، مدیرکل دفتر عدالت اجتماعی معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم ریاست جمهوری، با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، گفت: برای من افتخار است که در دوره مسئولیتی که بر عهده گرفتهام، بتوانم در شکلگیری اقدامات ماندگار و اثرگذار نقش داشته باشم و امیدواریم با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پروژههای حوزه مسئولیتهای اجتماعی را با انسجام و اثربخشی بیشتری دنبال کنیم.
وی همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از اولویتهای این معاونت برشمرد و افزود: این همکاری میتواند با ایجاد هماهنگی و برنامهریزی منسجمتر، زمینه بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود و خلق ارزش افزوده در حوزه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.
علینژاد با تأکید بر اینکه پیوند با مسجد همواره یکی از مأموریتهای مهم معاونت توسعه روستایی بوده است، اظهار داشت: بسیاری از مسائل و آسیبهای اجتماعی با اتکا به ظرفیت مردمی مساجد قابل مدیریت و حل است. از همینرو، آمادگی داریم با بهرهگیری از شبکه گسترده کانونهای فرهنگی هنری مساجد، اجرای تفاهمنامههای منعقدشده با دستگاههایی همچون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان آموزش فنی و حرفهای را در بستر مساجد دنبال کنیم تا این همکاریها در قالب یک تعامل سهجانبه، اثربخشی بیشتری در مناطق روستایی داشته باشد.
در پایان این نشست، دو طرف بر استمرار تعاملات، استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی مساجد، توسعه برنامههای مشترک فرهنگی و اجتماعی و بهرهگیری از توان شبکه کانونهای فرهنگی هنری مساجد در راستای توانمندسازی جوامع روستایی و عشایری تاکید کردند.