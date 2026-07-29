نجات یک خانه تاریخی از دست موریانهها
عملیات حفاظت بلندمدت از خانه تاریخی متقی، از بناهای ثبتشده شهرستان اردکان، با اجرای طرح کنترل و مقابله با موریانههای بومی فلات مرکزی ایران و با همکاری پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی اردکان، بهمنظور جلوگیری از گسترش آسیب و حفظ اصالت این بنای ارزشمند انجام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، خانه تاریخی متقی، از بناهای ارزشمند و ثبتشده شهرستان اردکان، به همت بانو بیبی فاطمه شاکر اردکانی، مالک این خانه تاریخی، همچنان اصالت معماری و جریان زندگی سنتی خود را حفظ کرده است.
در پی گزارش بروز آسیبهای شدید ناشی از فعالیت موریانه در این بنا و با پیگیری پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی اردکان، کارشناسان واحد تحقیقات و کنترل عوامل بیولوژیک بررسیهای تخصصی اولیه را انجام دادند.
نتایج این بررسیها نشان داد که عامل اصلی تخریب، موریانههای گونه Anacanthotermes sp هستند؛ گونهای بومی فلات مرکزی ایران که توانایی ایجاد خسارتهای گسترده و سریع در سازههای خشتی را دارد.
در راستای جلوگیری از گسترش آلودگی و کاهش آسیبهای وارده، عملیات حفاظت و کنترل موریانه با همکاری پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی اردکان اجرا شد، این عملیات شامل تزریق محلولهای تخصصی در کف و دیوارهای بنا بهمنظور ایجاد حفاظتی بلندمدت در برابر فعالیت موریانهها بود.
با توجه به سکونت در این خانه تاریخی، در اجرای این پروژه از سموم با ایمنی بالا و کمخطر برای ساکنان استفاده شد تا ضمن حفاظت مؤثر از بنا، سلامت افراد نیز بهطور کامل حفظ شود.