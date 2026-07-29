به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی آثار برتر رسانه‌ای در حوزه سلامت و قدردانی از فعالان رسانه‌ای برگزار می‌شود.

آثار ارسالی در نخستین دوره جشنواره در دو محور «اطلاع‌رسانی حوزه سلامت در دفاع مقدس دوم و سوم» و «طرح ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع» مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

بر اساس این فراخوان، آثار در پنج شاخه گزارش، مقاله، یادداشت، مصاحبه و گزارش تصویری داوری می‌شوند و به برگزیده هر شاخه در هر محور، لوح تقدیر و جایزه نقدی ۱۰ میلیون تومانی اهدا خواهد شد.

آثار ارسالی باید در یکی از رسانه‌های رسمی کشور منتشر شده و زمان انتشار آن‌ها از اول مهر ۱۴۰۴ تا دهم مرداد ۱۴۰۵ باشد. هر شرکت‌کننده در هر شاخه مجاز به ارسال یک اثر است. همچنین گزارش تصویری باید شامل مجموعه‌ای از عکس‌ها با موضوعی واحد باشد که در مجموع یک اثر محسوب می‌شود.

دبیرخانه جشنواره تأکید کرده است که آثار باید تولید همان رسانه بوده و نام پدیدآورنده هنگام انتشار درج شده باشد. در غیر این صورت، ارائه تأییدیه رسمی از بالاترین مقام مسئول رسانه مبنی بر انتساب اثر به صاحب آن الزامی است.

شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را به‌صورت چاپی به اداره رسانه‌های مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت تحویل دهند یا فایل اثر، لینک انتشار، مشخصات فردی و اطلاعات رسانه محل انتشار را از طریق ایمیل pr@behdasht.gov.ir یا در پیام‌رسان «بله» به شماره ۰۹۱۲۱۰۲۰۳۵۲ ارسال کنند.

آثار ارسالی توسط هیأت داوران متشکل از استادان حوزه رسانه، ارتباطات و سلامت بر اساس معیارهایی از جمله کیفیت حرفه‌ای، دقت و صحت محتوا، نوآوری، اثرگذاری و رعایت اصول اخلاق رسانه‌ای ارزیابی خواهند شد.

آخرین مهلت ارسال آثار ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شده و آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان نیز همزمان با روز خبرنگار برگزار خواهد شد.