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«دزدان ماه» فیلم سینمایی امروز شبکه سه سیما

«دزدان ماه» فیلم سینمایی امروز شبکه سه سیما
کد خبر : 1819956
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امروز چهارشنبه ۷ مرداد، شبکه سه، یک فیلم سینمایی آسیای شرقی به نام «دزدان ماه» را برای پخش در نظر گرفته است.

«دزدان ماه» فیلم سینمایی امروز شبکه سه سیما
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، تامین برنامه شبکه سه سیما امروز ساعت ۱۵:۰۰ یک فیلم سینمایی ساخت کشور هنک کنگ رابرای پخش انتخاب کرده است.

فیلم سینمایی «دزدان ماه» محصول کشور هنک کنگ در 2024 و در ژانر پلیسی حادثه ای است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: "وینسنت" مهارت زیادی در تعمیر انواع ساعت دارد و در کار خودش حرفه ای است او با خریدن ساعت های فیک و عوض کردن قطعات ساعت، ساعت را به قیمت ساعت اصل می فروشد. او توسط فردی به نام "عمو" که کار مافیای ساعت در هنگ کنگ را دارد اجیر می شود تا ...

مخاطبان عزیز می توانند این فیلم را از شبکه سه تماشا کنند.

 

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