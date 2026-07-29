«دزدان ماه» فیلم سینمایی امروز شبکه سه سیما
امروز چهارشنبه ۷ مرداد، شبکه سه، یک فیلم سینمایی آسیای شرقی به نام «دزدان ماه» را برای پخش در نظر گرفته است.
فیلم سینمایی «دزدان ماه» محصول کشور هنک کنگ در 2024 و در ژانر پلیسی حادثه ای است.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: "وینسنت" مهارت زیادی در تعمیر انواع ساعت دارد و در کار خودش حرفه ای است او با خریدن ساعت های فیک و عوض کردن قطعات ساعت، ساعت را به قیمت ساعت اصل می فروشد. او توسط فردی به نام "عمو" که کار مافیای ساعت در هنگ کنگ را دارد اجیر می شود تا ...
مخاطبان عزیز می توانند این فیلم را از شبکه سه تماشا کنند.