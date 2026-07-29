به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، به همراه محمدرضا مجیدی رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو هیئت علمی دانشگاه و سفیر اسبق ایران در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و فرماندار شهرستان سربیشه روز سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵، از بافت تاریخی روستای هدف گردشگری چنشت بازدید کرد.

این بازدید در راستای پیگیری‌های علمی و اجرایی برای تأمین زیرساخت‌های لازم برای تکمیل پرونده ثبت جهانی روستای چنشت و توسعه گردشگری در این روستا انجام شد.

سید احمد برآبادی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در جریان این بازدید با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی سال‌های گذشته برای توسعه گردشگری چنشت اظهار کرد: پیگیری نیازمندی‌های گردشگری این روستا از اولویت‌های مستمر و روزانه اداره‌کل است و تاکنون اقدامات متعددی در بخش‌های مطالعاتی و اجرایی انجام شده یا در مرحله نهایی قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: طراحی سایت گردشگری روستا به عنوان نخستین بستر معرفی چنشت در سطح ملی و بین‌المللی با همکاری مرکز رشد و فناوری استان انجام شده و همچنین تابلوهای استاندارد معرفی روستا و مسیرهای گردشگری به صورت چندزبانه تهیه و در حال نهایی شدن است.

او با بیان اینکه ثبت جهانی روستای گردشگری چنشت به یک مطالبه و درک مشترک میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط تبدیل شده است، گفت: همین هم‌افزایی میان دستگاه‌ها موجب شد در سال ۱۴۰۴ برای نخستین بار اعتبارات لازم برای اجرای بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز جذب و عملیاتی شود.

برآبادی تأکید کرد: انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۵ اعتبارات قابل توجهی از محل منابع شهرستانی و استانی برای تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و همچنین برگزاری رویدادهای گردشگری در چنشت اختصاص یابد؛ اقدامی که می‌تواند روند ثبت جهانی این روستای ارزشمند را تسریع کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین خواستار تسریع در اجرای تعهدات سایر دستگاه‌های اجرایی استان در قبال روستای چنشت شد و بر ضرورت تداوم همکاری‌های بین‌بخشی برای تحقق هدف ثبت جهانی این روستای تاریخی تأکید کرد.