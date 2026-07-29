به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، ارتقای کیفیت فنی استودیوها و به‌روزرسانی تجهیزات نیز از دیگر برنامه‌های مهم سال جاری است. فرشید شکیبا ضمن تشریح سهم هر یک از حوزه‌های مستند، پویانمایی کودک، سریال‌های نمایشی و فیلم‌های سینمایی در تولیدات سالانه، بر اهمیت انتخاب آثار باکیفیت و مناسب با استانداردهای فرهنگی رسانه ملی تأکید کرد.

فرشید شکیبا با اشاره به افق پیش روی سال جاری و محورهای مهم این واحد گفت: برنامه‌ریزی سال ۱۴۰۵ بر چند محور اصلی استوار است. نخست، حفظ جایگاه و استفاده حداکثری از تجربه پیش‌کسوتان دوبله است. این عزیزان حافظ هویت و استاندارد حرفه‌ای دوبله ایران هستند و حضورشان نه‌تنها برای کیفیت آثار، بلکه برای انتقال تجربه به نسل جدید ضروری است.

وی محور دوم را شناسایی و تربیت نیروهای جوان و مستعد دانست و افزود: ما نیاز داریم نسل تازه‌ای از دوبلورهای حرفه‌ای وارد این عرصه شوند تا آینده دوبله کشور تضمین شود. به همین دلیل دوره‌های آموزشی و فرایندهای استعدادیابی را با جدیت بیشتری دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: محور سوم نیز انتخاب آثار باکیفیت و متناسب با فرهنگ و سلیقه مخاطب ایرانی است. تلاش می‌کنیم آثاری انتخاب شوند که هم جذابیت جهانی داشته باشند و هم بتوانند استانداردهای فرهنگی و خانوادگی رسانه ملی را تأمین کنند. همچنین ارتقای کیفیت فنی استودیوها و به‌روز شدن تجهیزات صوتی از دیگر برنامه‌های مهم ماست

اهمیت دوبله آثار کودک و پویانمایی

دوبله آثار کودک و پویانمایی در تلویزیون همواره از حساسیتی ویژه‌ برخوردار بوده است. مدیر دوبلاژ سیما بااشاره به این حساسیت و تفاوت با برخی دوبله‌های رایج در شبکه نمایش خانگی عنوان کرد: کودک و نوجوان از حساس‌ترین گروه‌های مخاطب هستند و به همین دلیل دوبله آثار کودک در رسانه ملی صرفاً یک کار سرگرم‌کننده نیست، بلکه یک مسئولیت فرهنگی و تربیتی است. ما در انتخاب واژه‌ها، لحن دیالوگ‌ها، نوع شوخی‌ها و حتی جنس صداها دقت بسیار زیادی داریم، چون می‌دانیم کودک بسیاری از رفتارها و جملات را الگو قرار می‌دهد.

شکیبا تصریح کرد: تلاش می‌کنیم در تلویزیون ضمن حفظ جذابیت و هیجان اثر، سلامت محتوایی آن نیز کاملاً رعایت شود تا خانواده‌ها بتوانند با اطمینان آثار را در اختیار فرزندان خود قرار دهند. ممکن است در برخی دوبله‌های شبکه نمایش خانگی آزادی بیشتری در نوع دیالوگ‌نویسی یا شوخی‌ها وجود داشته باشد، اما در رسانه ملی ما موظف به رعایت استانداردهای فرهنگی و خانوادگی هستیم.

توسعه دوبله در بخش خصوصی و فضای رقابتی سالم

مدیر دوبلاژ سیما این موضوع را به اهمیت توسعه دوبله در بخش خصوصی و فضای رقابتی سالم‌ تسری داد و تأکید کرد: اصل رقابت حرفه‌ای اتفاق مثبتی است و می‌تواند به رشد کیفیت کمک کند. استودیوهای خصوصی اگر بر اساس استانداردهای حرفه‌ای فعالیت کنند، می‌توانند زمینه اشتغال بیشتر، کشف استعدادهای تازه و تنوع در تولیدات دوبله را فراهم کنند. البته مهم است که کیفیت فدای سرعت یا تولید انبوه نشود. دوبله صرفاً خواندن دیالوگ نیست؛ ترکیبی از بازیگری، فن بیان، درک دراماتیک و هماهنگی گروهی است. بنابراین هرچه تعداد مراکز فعال بیشتر می‌شود، ضرورت توجه به آموزش و استاندارد حرفه‌ای نیز بیشتر خواهد شد.

وی تفاوت‌ میان دوبله تلویزیونی و دوبله در سکوهای نمایش خانگی را در نوع مخاطب و سیاست‌گذاری محتوایی دانست و گفت: مهم‌ترین تفاوت این است که تلویزیون با طیف گسترده‌ای از مخاطبان، از کودک تا سالمند، روبه‌روست و طبیعتاً حساسیت بیشتری در انتخاب آثار و نحوه بازآفرینی دیالوگ‌ها وجود دارد. ما در دوبله تلویزیونی تلاش می‌کنیم زبان اثر، هم استاندارد و هم قابل‌پذیرش برای خانواده‌ها باشد.

شکیبا تأکید کرد: از نظر کیفیت اجرا نیز تلویزیون همچنان از حضور بسیاری از پیش‌کسوتان و صداهای شناخته‌شده بهره می‌برد که این موضوع به آثار هویت و اعتبار خاصی می‌دهد

سهم حوزه‌های مختلف

شکیبا با اشاره به تنوع تولیدات در واحد دوبلاژ، درخصوص سهم هر یک از حوزه‌های مستند، پویانمایی کودک، سریال‌های نمایشی و فیلم‌های سینمایی در تولیدات سالانه را توضیح داد: بخش عمده‌ای از تولیدات دوبلاژ تلویزیون به سریال‌های نمایشی اختصاص دارد، زیرا شبکه‌ها در طول سال به آثار سریالی متنوع نیاز دارند. پس‌ازآن، آثار کودک و پویانمایی سهمی قابل‌توجه دارند، چون مخاطبان کودک و نوجوان بخش مهمی از بینندگان تلویزیون هستند.

وی افزود: مستندها نیز جایگاهی ویژه دارند، به‌ویژه برای شبکه مستند و برنامه‌های علمی و آموزشی. فیلم‌های سینمایی هم متناسب با مناسبت‌ها و نیاز شبکه‌ها دوبله می‌شوند. از نظر حساسیت، بدون تردید آثار کودک و خانوادگی نیازمند دقت بیشتری هستند، زیرا مستقیماً با فضای تربیتی و فرهنگی خانواده در ارتباط‌اند

معیارهای انتخاب آثار جهانی

وی با اشاره به رویکرد واحد دوبلاژ تلویزیون در انتخاب و دوبله آثار جدید جهانی، مستندهای مطرح و فیلم‌های روز دنیا عنوان کرد: در انتخاب آثار چند معیار اصلی برای ما اهمیت دارد؛ نخست کیفیت هنری و حرفه‌ای اثر، دوم جذابیت آن برای مخاطب ایرانی و سوم امکان ارائه نسخه‌ای مناسب با استانداردهای فرهنگی رسانه ملی است.

به گفته این مدیر در حوزه مستند نیز تلاش شده آثار معتبر و به‌روز از شبکه‌ها و کمپانی‌های شناخته‌شده جهانی انتخاب شود تا مخاطب ایرانی بتواند با تازه‌ترین تحولات علمی، فرهنگی و طبیعی جهان آشنا شود. هدف ما این است که مخاطب ضمن سرگرم شدن، از نظر فرهنگی و دانشی نیز تجربه‌ای ارزشمند به دست آورد.

آثار مهم در دست دوبله

شکیبا درخصوص آثار مهمی‌که در دست دوبله است و مخاطبان در ماه‌های آینده شاهد پخش آن‌ها خواهند بود گفت: در حال حاضر چند مجموعه نمایشی خارجی در ژانرهای خانوادگی، پلیسی و تاریخی در مراحل پایانی دوبله قرار دارند. همچنین تعدادی فیلم سینمایی روز دنیا برای مناسبت‌های مختلف سال آماده می‌شود. سریال کره‌ای «گل نوکدو» و «رحمی در کار نیست» برای شبکه تماشا در حال دوبله است. سریال «هولیوش» برای شبکه چهار و فیلم‌های سینمایی همچون «جی کلی»، «مصادره»، «رؤیای قطار»، «مغر متفکر»، «استیو» و تله‌تئاترهای «ژولیوس سزار و اسب جنگی» برای شبکه چهار، «چهار شگفت‌انگیز»، «اشغالگر»، «نقطه کور»، «در دام افتاده» برای شبکه سه، «خانواده عزیز من» برای شبکه یک، آماده شده است.

وی ادامه داد: در حوزه کودک نیز چند پویانمایی سریالی و سینمایی برای شبکه کودک و نهال در حال دوبله است. مجموعه «چهار نگهبان شهر» برای شبکه امید، «نبرد در مرکز کهکشان» شبکه امید، و فیلم‌های «اختانوردها» و «آوای جنگل» برای شبکه کودک. علاوه بر این، چند مجموعه مستند علمی و طبیعت با کیفیت تصویری بالا برای شبکه مستند آماده خواهد شد.

مدیر دوبلاژ سیما اضافه کرد: تلاش ما این است که در سال جاری مخاطبان با مجموعه‌ای متنوع و باکیفیت روبه‌رو باشند که مستندهای «مثلث برمودا»، «پنهان‌کاری» و «اسرار پنگوئن» برای شبکه مستند، «حکاکان زبردست» و «افسانه زدایان» برای شبکه نسیم از این جمله است.

حفظ کرامت و بهره‌گیری از تجربه پیش‌کسوتان

پیش‌کسوتان دوبله بخش مهمی از هویت فرهنگی رسانه ملی محسوب می‌شوند. شکیبا با اشاره به حفظ کرامت حرفه‌ای و بهبود شرایط معیشتی و کاری این هنرمندان عنوان کرد: پیش‌کسوتان دوبله سرمایه‌های فرهنگی کشورند و حفظ شأن و آرامش این عزیزان برای ما اهمیتی ویژه دارد. در سال‌های اخیر تلاش شده موضوعاتی مانند بهبود دستمزدها، پیگیری مسائل بیمه‌ای، فراهم کردن شرایط کاری مناسب‌تر و حمایت‌های رفاهی با جدیت بیشتری دنبال شود. البته همچنان معتقدیم باید اقدامات گسترده‌تری در شأن این هنرمندان صورت بگیرد، زیرا بسیاری از صداهای ماندگار دوبله بخشی از خاطره جمعی مردم ایران هستند. وی در پایان یادآور شد: تلاش می‌کنیم از تجربه این عزیزان در آموزش و تربیت نسل جدید دوبلور استفاده شود تا پیوند میان نسل‌ها حفظ و میراث ارزشمند دوبله ایران به آینده منتقل شود.