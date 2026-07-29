به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری نخستین جلسه کارگروه ریلی استان به دستور استاندار کرمان اظهار کرد: توسعه پایدار استان بدون تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی امکان‌پذیر نیست و حمل‌ونقل ریلی به عنوان شیوه‌ای پاک، ایمن و اقتصادی، یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه استان به شمار می‌رود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان افزود: در این نشست سه موضوع راهبردی در دستور کار قرار گرفت که نخستین آن، بررسی روند احداث و تکمیل خط ریلی سیرجان_کرمان بود، پروژه‌ای که با مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران و صنایع معدنی استان در حال اجراست.

او با بیان اینکه تصمیمات مناسبی برای شتاب‌بخشی به اجرای این پروژه اتخاذ شد، تصریح کرد: مقرر شد گزارشی از وضعیت پروژه و پیشنهادهای لازم برای تقویت منابع مالی و تسریع عملیات اجرایی به وزیر راه و شهرسازی ارسال شود تا زمینه بهره‌برداری از این مسیر در سال جاری فراهم شود.

ذاکری‌هرندی دومین محور این جلسه را بررسی پروژه دوخطه کردن مسیر ریلی کرمان_بافق عنوان کرد و گفت: این مسیر یکی از پرترددترین کریدورهای ریلی کشور محسوب می‌شود و به دلیل قرار گرفتن در محور صنایع و معادن، نقش مهمی در جابه‌جایی بار و توسعه اقتصادی استان دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در ادامه بیان کرد: سومین موضوع نیز به بررسی طرح قطار پرسرعت کرمان به مقصد تهران و استان‌های همجوار اختصاص داشت، طرحی که علاوه بر ارتقای شبکه حمل‌ونقل، می‌تواند در توسعه زنجیره و دالان گردشگری استان نیز نقش موثری ایفا کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت پروژه‌های راه‌سازی استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه پروژه آزادراه«انار_شهر بابک_سیرجان_باغین به مراحل نهایی تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه رسیده و روند اجرایی آن وارد فاز جدیدی شده است.

ذاکری همچنین از پیشرفت مناسب عملیات بهسازی و روکش آسفالت محورهای اصلی استان خبر داد و افزود: طی سه ماه گذشته عملیات برداشت و اجرای روکش آسفالت در حدود ۴۰۰ کیلومتر از محورهای اصلی و شریانی استان که کریدور ارتباطی با دو بندر مهم شهید رجایی بندرعباس و چابهار هستند، با سرعت مطلوب در حال انجام است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ریلی استان خاطرنشان کرد: کمبود زیرساخت‌های ریلی در کرمان کاملاً محسوس است و امیدواریم با حمایت استاندار کرمان، وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و همچنین مشارکت بخش خصوصی و صنایع بزرگ استان، شاهد شتاب گرفتن توسعه شبکه ریلی و تحقق اهداف ترسیم‌شده در این حوزه باشیم.