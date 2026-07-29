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جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری شهریورماه امسال برگزار می‌شود

جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری شهریورماه امسال برگزار می‌شود
کد خبر : 1819860
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رئیس کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: سومین جشنواره کوچ عشایر پایان شهریورماه امسال برای سومین سال متوالی برگزار و مراحل ثبت ملی آن پی‌گیری می‌شود.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سید سعید فیاضی شامگاه سه‌شنبه ششم مردادماه جاری در نشست هماهنگی برگزاری سومین جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: برای برگزاری سومین جشنواره کوچ عشایر در این استان تعدادی مجری اعلام آمادگی کرده‌اند.

رئیس کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری  افزود: البته برگزاری کیفی و مطلوب این جشنواره به کمک جوامع محلی و همراهی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیاز دارد.

فیاضی تصریح کرد: کمک به معیشت و کسب‌وکارهای مرتبط با جامعه عشایری و حوزه گردشگری و همچنین حفظ فرهنگ، آداب و رسوم جامعه عشایری از مهم‌ترین اهداف برگزاری سومین جشنواره کوچ عشایر در چهارمحال و بختیاری به‌شمار می‌رود.

او یادآور شد: دبیرخانه دائمی جشنواره کوچ عشایر در چهارمحال و بختیاری باید با سرعت تشکیل و فعال شود.

 

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