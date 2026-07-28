جمعآوری و پخش ۱۳۲ کلاکت مستند برای رهبر شهید
مدیر شبکه مستند درباره مستندهایی که درخصوص قائد شهید امت از قبل و در آیین بدرقه ایشان ساخته شده است، توضیح داد: درباره رهبر شهیدمان مستندهای محدودی ساخته شده است. ما با همه دشواریها مجموعهمستندی برای چهلم رهبر شهید به نام «روایت آقا» ساختیم که روایت زندگی ایشان از زبان خودشان بود.
وی افزود: در ایام تشییع رهبر شهید مسئولیتی به شبکه مستند محول شد که در قالب کمیته تأمین و پخش مستند برای کل سازمان صداوسیما عمل کرد و سایر شبکهها را از نظر محتوای مستند تأمین کردیم. به این منظور نیروهایمان به دو دسته برای استانها و سایر شبکههای سیما و بیرون از سازمان تقسیم شدند.
زارعزاده تصریح کرد: بر اساس مأموریت محول شده، ما تمام مستندهای مربوط به رهبر شهید را جمعآوری کردیم. ایشان سفرهایی به استانهای گوناگون داشتند و هر مرکز استانی، مستندی از سفر حضرت آقا ساخته بود. همه این آثار را دریافت کردیم و درمجموع ۱۳۲ کلاکت مستند به دست ما رسید که برای ایام تشییع رهبر شهید در اختیار همه شبکهها قرار گرفت. در بین این مستندها تولیدات جدید از جمله «روایت آقا» هم وجود داشت.