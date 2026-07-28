به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، حسین زارع‌زاده افزود: ما این مستند را به چهار قسمت رساندیم که در ایام تشییع رهبر شهید به آنتن رسید و یک قسمت از این مجموعه به مراسم تشییع ایشان اختصاص داده شد. همچنین یک مجموعه‌ سه‌قسمتی برای ایام بدرقه تاریخی رهبر شهید انقلاب تولید کردیم.

وی افزود: در ایام تشییع رهبر شهید مسئولیتی به شبکه مستند محول شد که در قالب کمیته تأمین و پخش مستند برای کل سازمان صداوسیما عمل کرد و سایر شبکه‌ها را از نظر محتوای مستند تأمین کردیم. به این منظور نیروهایمان به دو دسته برای استان‌ها و سایر شبکه‌های سیما و بیرون از سازمان تقسیم شدند.

زارع‌زاده تصریح کرد: بر اساس مأموریت محول شده، ما تمام مستندهای مربوط به رهبر شهید را جمع‌آوری کردیم. ایشان سفرهایی به استان‌های گوناگون داشتند و هر مرکز استانی، مستندی از سفر حضرت آقا ساخته بود. همه این آثار را دریافت کردیم و درمجموع ۱۳۲ کلاکت مستند به دست ما رسید که برای ایام تشییع رهبر شهید در اختیار همه شبکه‌ها قرار گرفت. در بین این مستندها تولیدات جدید از جمله «روایت آقا» هم وجود داشت.