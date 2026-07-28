به گزارش ایلنا، اولین شب خاطره وداع و تشییع رهبر شهید ایران و خانواده مکرم ایشان امشب سه شنبه 6 مرداد در نماد رواق دارالذکر میدان آزادی برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور راویان و اهالی رسانه برگزار می‌شود و طبق برنامه‌ریزی انجام شده قرار است خاطراتی از روز وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب بیان شود.

براساس این گزارش، این شب خاطره امشب سه شنبه ساعت 21 در محرم شهر و داخل نماد رواق دارالذکر واقع در میدان آزادی برگزار می‌شود. از عموم مردم دعوت می‌شود در این مراسم حضور پیدا کنند.

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