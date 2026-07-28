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اولین شب خاطره «وداع با رهبر شهید» برگزار می‌شود

اولین شب خاطره «وداع با رهبر شهید» برگزار می‌شود
کد خبر : 1819522
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اولین شب خاطره وداع و تشییع «رهبر شهید» امشب 6 مرداد ماه در محرم شهر میدان آزادی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، اولین شب خاطره وداع و تشییع رهبر شهید ایران و خانواده مکرم ایشان امشب سه شنبه 6 مرداد در نماد رواق دارالذکر میدان آزادی برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور راویان و اهالی رسانه برگزار می‌شود و طبق برنامه‌ریزی انجام شده قرار است خاطراتی از روز وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب بیان شود. 

براساس این گزارش، این شب خاطره امشب سه شنبه ساعت 21 در محرم شهر و داخل نماد رواق دارالذکر واقع در میدان آزادی برگزار می‌شود. از عموم مردم دعوت می‌شود در این مراسم حضور پیدا کنند.

 

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