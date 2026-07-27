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فراخوان پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم صد تمدید شد

فراخوان پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم صد تمدید شد
کد خبر : 1819204
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در پی استقبال و درخواست مخاطبان، مهلت ارسال اثر به جشنواره فیلم ۱۰۰، به مدت یک هفته تمدید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم ۱۰۰، پیش از این در متن فراخوان پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰، تاریخ ارسال آثار تا ۱۰ مرداد ماه اعلام شده بود که اکنون تا ١٧ مرداد ماه تمدید شده است.

جشنواره فیلم ۱۰۰ در سه بخش «ملی؛ نبرد برای آینده»، «بین‌المللی؛ نبرد برای کودکان جهان» و «ویژه؛ نبرد برای وطن» پذیرای آثار علاقه‌مندان به ساخت فیلم کوتاه در شاخه‌های انیمیشن، مستند، داستانی و هوش مصنوعی است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ارسال آثار خود و اطلاع بیشتر از جزئیات فراخوان، به سایت جشنواره‌ بین‌المللی فیلم ۱۰۰ به نشانی 100fest.com مراجعه کنند.

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