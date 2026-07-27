به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در ادامه برنامه «پاتوق مستند» چهارشنبه هفتم مردادماه مستند «البرز وحشی» ساخته فرشاد افشین‌پور ساعت ۱۶ در سالن حقیقت مرکز گسترش روی پرده می‌رود. «البرز وحشی» در ادامه سینمای آشنای افشین‌پور، فیلمی درباره محیط زیست ایران است.

افشین‌پور مستندهای «شمال از آسمان»، «دنیای وحشی زاگرس» (برنده سیمرغ بلورین بهترین مستند از جشنواره فیلم فجر) و… را کارگردانی کرده است.

«پاتوق مستند» دوشنبه و چهارشنبه هر هفته در سالن حقیقت (میدان شهید قندی، شماره ۱۵) برقرار و حضور علاقه‌مندان در آن آزاد و رایگان است.

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