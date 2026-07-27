به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، الهام سیمایی امروز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵ با اعلام آغاز ثبت‌نام دوره‌های آموزشی رایگان صنایع‌دستی در استان مرکزی اظهار کرد: در راستای توسعه مهارت‌آموزی، حمایت از هنرمندان و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال، ثبت‌نام دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی در رشته‌های مختلف در شهر اراک و سایر شهرستان‌های استان آغاز شده است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: این دوره‌ها با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای هنری، انتقال دانش و مهارت‌های بومی و سنتی، حفظ و احیای هنرهای اصیل ایرانی و همچنین تربیت نیروهای توانمند برای ورود به بازار کار برگزار می‌شود.

او از تمامی علاقه‌مندان، هنرجویان و فعالان حوزه صنایع‌دستی دعوت کرد برای اطلاع از شرایط ثبت‌نام، زمان برگزاری کلاس‌ها و انتخاب دوره آموزشی مورد نظر، به بخش آموزش معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل در اراک و یا نمایندگی‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شهرستان‌های استان مراجعه کنند.

سیمایی در پایان تأکید کرد: این دوره‌ها به‌صورت رایگان برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای ارتقای مهارت، حفظ میراث ارزشمند صنایع‌دستی و تقویت اقتصاد خانواده و اشتغال پایدار در استان مرکزی به شمار می‌رود، لذا از علاقه‌مندان و هنرجویان دعوت می‌شود برای ثبت نام و شرکت در دوره‌های آموزشی مورد نظر به بخش آموزش معاونت صنایع‌دستی استان در اراک و به نمایندگی‌های اداره کل میراث‌فرهنگی در سایر شهرستان‌ها مراجعه کنند.