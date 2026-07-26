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ثبت قرارداد اکران «ماه پنهان» در شورای صنفی نمایش

ثبت قرارداد اکران «ماه پنهان» در شورای صنفی نمایش
کد خبر : 1818804
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نهمین جلسه شورای صنفی نمایش با حضور اعضای شورا برگزار شد و در این نشست، قرارداد اکران فیلم سینمایی «ماه پنهان» به تصویب اعضا رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، این جلسه به دعوت حبیب حبیب ایل‌بیگی مدیرعامل مؤسسه سینماشهر، با حضور مهدی کرم‌پور (دبیر شورای صنفی نمایش و نماینده شورای عالی تهیه‌کنندگان)،  روح الله حسینی ( معاون ارزشیابی و نظارت )، مجتبی بهزادیان (مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم) ، نمایندگان انجمن سینماداران، انجمن پخش‌کنندگان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده سامانه سمفا در محل مؤسسه سینماشهر برگزار شد.

در این جلسه، قرارداد اکران فیلم سینمایی «ماه پنهان» با پخش هدایت فیلم و سرگروهی پردیس سینمایی آزادی به مدت دو هفته و به صورت کف فروش، از تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۵ ثبت شد.

در این  جلسه با حضور اعضای شورای مرکزی انجمن سینمادارن درباره طرح تسهیم از مبدا  گفتگو شد.

همچنین اعضای شورای صنفی نمایش در ادامه نشست، موضوعات مرتبط با فرآیند اکران و مسائل جاری حوزه نمایش سینمایی را مورد بررسی قرار دادند.

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