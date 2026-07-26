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پیام تسلیت سید محمد خاتمی در پی درگذشت اکبر عبدی

پیام تسلیت سید محمد خاتمی در پی درگذشت اکبر عبدی
کد خبر : 1818766
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سیدمحمد خاتمی با صدور پیامی درگذشت هنرمند برجسته، اکبر عبدی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن کامل این پیام بدین شرح است:

به نام خدا

اکبر عبدی هنرمند توانایی برخاسته از متن مردم کوچه و بازار و مباهات کننده به این خاستگاه و وابستگی؛ عزیزی که دل در گرو سربلندی ایران عزیز و سرافرازی ایرانی داشت.

عبدی انسان دردمند و دردآشنایی که لحظه‌ای از خنداندن مردم غم زده غافل نماند؛ تا رسالت خود را در نشاندن نیش‌خند به تبعیض و تهدید و تحقیر مردم و نوش‌خند به زندگی و زیبایی بر لبان مردم به انجام رساند.

درگذشت او را به جامعهٔ هنری و فرهنگی کشور به‌ویژه به خاندان محترم او تسلیت می گویم.

یادش گرامی و روانش شاد باد

سیدمحمد خاتمی

۳ مرداد ۱۴۰۵

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