پیام تسلیت سید محمد خاتمی در پی درگذشت اکبر عبدی
سیدمحمد خاتمی با صدور پیامی درگذشت هنرمند برجسته، اکبر عبدی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن کامل این پیام بدین شرح است:
به نام خدا
اکبر عبدی هنرمند توانایی برخاسته از متن مردم کوچه و بازار و مباهات کننده به این خاستگاه و وابستگی؛ عزیزی که دل در گرو سربلندی ایران عزیز و سرافرازی ایرانی داشت.
عبدی انسان دردمند و دردآشنایی که لحظهای از خنداندن مردم غم زده غافل نماند؛ تا رسالت خود را در نشاندن نیشخند به تبعیض و تهدید و تحقیر مردم و نوشخند به زندگی و زیبایی بر لبان مردم به انجام رساند.
درگذشت او را به جامعهٔ هنری و فرهنگی کشور بهویژه به خاندان محترم او تسلیت می گویم.
یادش گرامی و روانش شاد باد
سیدمحمد خاتمی
۳ مرداد ۱۴۰۵