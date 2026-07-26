برنامهریزی برای افزایش صادرات ۱۳ رشته صنایعدستی/ ۵ پرونده جدید در مسیر ثبت جهانی
مدیرکل آموزش و ترویج صنایعدستی کشور از تدوین برنامهای جامع برای افزایش صادرات ۱۳ رشته ثبتشده صنایعدستی ایران خبر داد و اعلام کرد که پرونده ثبت بینالمللی پنج رشته بومی دیگر نیز در مراحل نهایی اداری قرار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نرگس رجایی با اشاره به ظرفیتهای بینالمللی صنایعدستی ایران، گفت: ۱۳ رشته شامل آبگینه تهران، خاتم شیراز، گلیم هرسین، نازککاری سنندج، مینای اصفهان، ورنی مغان، زیلوی میبد، شیریکیپیچ سیرجان، منبت آباده، قلمکار اصفهان، قلمزنی اصفهان، کاشی هفترنگ اصفهان و عبای نائین، بهعنوان برندهای شناختهشده جهانی از ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات برخوردار هستند و برای افزایش سالانه صادرات این رشتهها برنامهریزی هدفمند انجام شده است.
وی افزود: همزمان، پروندههای بینالمللی پنج رشته بومی دیگر نیز تدوین شده و اکنون در حال طی مراحل اداری است که پس از تکمیل، برای ثبت در مجامع بینالمللی ارائه خواهد شد.
مدیرکل آموزش و ترویج صنایعدستی کشور، ثبت سالانه پنج رشته جدید در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، ساماندهی و شناسنامهدار کردن رشتههای ثبتشده و تقویت نقش تشکلهای مردمنهاد را از مهمترین برنامههای این معاونت برشمرد.
رجایی ادامه داد: ثبت مستمر رشتههای صنایعدستی در عرصه بینالمللی، علاوه بر صیانت از مالکیت معنوی آثار ایرانی، زمینه معرفی هرچه بیشتر هنرهای سنتی کشور و توسعه بازارهای صادراتی را فراهم میکند.
مدیرکل آموزش و ترویج صنایعدستی کشور، بر ضرورت هویتبخشی به رشتههای ثبتشده تأکید کرد و گفت: شناسنامهدار شدن این آثار، عرضه نظاممند و استاندارد صنایعدستی ایران در بازارهای جهانی را تسهیل کرده و به ارتقای اعتبار برند صنایعدستی کشور کمک خواهد کرد.
رجایی همچنین توانمندسازی تشکلهای مردمنهاد و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را از رویکردهای اصلی معاونت صنایعدستی دانست و اظهار کرد: بخشی از پروژههای قابل واگذاری با هدف افزایش مشارکت و بهرهگیری از توان تخصصی تشکلها به این بخش سپرده می شود.
وی تأکید کرد: تحقق این برنامهها مستلزم همکاری و همافزایی همه دستگاههای اجرایی مرتبط، تشکلهای تخصصی و فعالان حوزه صنایعدستی است و با مشارکت همه بخشها میتوان گام بلندی در ارتقای جایگاه جهانی صنایعدستی ایران و توسعه صادرات این حوزه برداشت.