خانه تئاتر برای اکبر عبدی ایستاد؛ مدالیوم به مجید قناد رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، آئین نکوداشت مجید قناد، هنرمند پیشکسوت تئاتر و تلویزیون، شامگاه شنبه سوم مرداد ۱۴۰۵ به کوشش انجمن تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر و با اجرای سیدجواد یحیوی در سالن عباس جوانمرد عمارت خانه تئاتر برگزار شد.

رضا بابک، اصغر همت، ایرج راد، ناصر آقایی، ناصر آویژه، حسن دادشکر، رضا بنفشه‌خواه، اسماعیل خلج، محمد بهرامی، جواد انصافی، علی فروتن، بهرام ابراهیمی، حمید گلی، عباس جهانگیریان، شهرام کرمی، منوچهر اکبرلو، منصور ضابطیان، مهدی شفیعی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهاد فلاح معاون فرهنگی کانون پرورش فکری، محمدرضا کریمی‌صارمی معاون تولید کانون پرورش فکری و جمعی از مدیران، هنرمندان، تهیه‌کنندگان، کارگردانان تلویزیون و اعضای هیئت‌مدیره انجمن تئاتر کودک و نوجوان در این مراسم حضور داشتند.

خانه تئاتر به احترام اکبر عبدی ایستاد

این مراسم در روزهایی برگزار شد که جامعه هنری در سوگ زنده‌یاد اکبر عبدی نشسته است. در آغاز برنامه، سیدجواد یحیوی با یادآوری نقش‌ها و لحظه‌های ماندگار این هنرمند در حافظه چند نسل گفت.

در ادامه، حاضران به احترام زنده‌یاد اکبر عبدی یک دقیقه ایستادند و وی را به‌صورت ایستاده تشویق کردند و با قرائت صلوات برای شادی روح این هنرمند، یادش را گرامی داشتند.

قدردانی از بنیان‌گذاران و همراهان خانه تئاتر

در ادامه، مهدی قلعه، کارگردان تئاتر و رئیس هیئت‌مدیره انجمن تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر، ضمن خوشامدگویی به حاضران گفت: خوشحالیم که امروز به مناسبت بزرگداشت هنرمندی گرد هم آمده‌ایم که چند نسل با آثار و برنامه‌های او خاطره دارند.

قاب تلویزیون امروز از حضور هنرمندانی چون قناد خالی است

علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر، سخنان خود را با شعری آغاز کرد و به مجید قناد گفت: شما برای هم‌نسلان من نماد عشق، شور و هیجان هستید. امروز که قاب تلویزیون از حضور هنرمندانی چون شما خالی است، بیشتر متوجه می‌شویم که برای کودکان این سرزمین چه زحماتی کشیده‌اید.

وی با ابراز خوشحالی از حضور گسترده هنرمندان در این مراسم و بازگشایی سالن عباس جوانمرد پس از مدتی طولانی افزود: سال‌هاست که مجید قناد را به‌عنوان هنرمند حوزه کودک می‌شناسیم، اما شاید بسیاری ندانند که او تا چه اندازه در مدیریت صنفی و فعالیت‌های خانه تئاتر حضور مؤثر و جدی داشته است.

مدیرعامل خانه تئاتر ضمن قدردانی از مهدی شفیعی و دیگر همراهان این مجموعه، ابراز امیدواری کرد امکان برگزاری چنین آئین‌هایی برای دیگر هنرمندان و پیشکسوتان نیز فراهم شود.

پس از این بخش، کلیپی از هنرمندانی که در سال‌های گذشته مدالیوم خانه تئاتر را دریافت کرده‌اند، برای حاضران پخش شد.

رضا بابک: مجید قناد با برنامه‌هایش انسان ساخت

رضا بابک، بازیگر و هنرمند پیشکسوت در ادامه مراسم با مرور بخشی از تاریخ فعالیت‌های هنری برای کودکان گفت: در دوره‌ای که تلویزیون هنوز به شکل امروز وارد خانه‌ها نشده بود، اجرای برنامه برای کودکان به مهارت، شناخت و توانایی ویژه‌ای نیاز داشت.

وی با بیان اینکه مجید قناد به گردن چند نسل حق دارد، افزود: مجید انسان بزرگی است و زحمات بسیاری کشیده است. برنامه‌هایی که او در زمان خود ساخت، نوآورانه و پیشرو بودند. او به‌راحتی کودکان را به حرکت و مشارکت وامی‌داشت و در رشد و پرورش آنان تأثیر داشت.

بابک با یادآوری دوران درخشان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فعالیت هنرمندانی چون حسین علیزاده، بهرام بیضایی و عباس کیارستمی در حوزه کودک ادامه داد: مجید قناد نیز در زمانه خود برنامه‌هایی ساخت که پیشرفته و اثرگذار بودند و توانست با بچه‌ها ارتباطی واقعی برقرار کند.

این هنرمند پیشکسوت با تأکید بر نقش هنر در پرورش کودکان گفت: اگر کودکان را با هنر آشنا کنیم و به آنان فرصت آموختن یک هنر را بدهیم، در حقیقت به پرورش انسان کمک کرده‌ایم؛ زیرا هنر انسان‌ساز است. مجید قناد نیز با عشق و از مسیر برنامه‌هایش، انسان ساخت.

بابک در بخش دیگری از سخنانش یادداشتی را در سوگ اکبر عبدی خواند و او را پدیده‌ای کم‌نظیر در عرصه بازیگری دانست.

اهدای مدالیوم خانه تئاتر به مجید قناد

پس از پخش کلیپی از مادر مجید قناد، این هنرمند در حالی که به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته بود، روی صحنه آمد.

در بخش تجلیل، مهدی شفیعی، ایرج راد، بهرام ابراهیمی، محمد بهرامی، علیرضا گیلوری، اصغر همت، کریمی‌صارمی و جمعی دیگر از مدیران و هنرمندان روی صحنه حاضر شدند و از سال‌ها فعالیت هنری و صنفی مجید قناد قدردانی کردند.

مدالیوم و نشان خانه تئاتر به پاس چند دهه فعالیت مستمر مجید قناد در حوزه تئاتر، تلویزیون و برنامه‌سازی برای کودکان و نوجوانان به او اهدا شد. همچنین هدایای معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره‌کل هنرهای نمایشی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و حامیان برنامه به این هنرمند پیشکسوت تقدیم شد.

کاری نکردم جز اینکه عشقم را به بچه‌ها بخشیدم

مجید قناد پس از دریافت مدالیوم خانه تئاتر، با قدردانی از حاضران گفت: واقعاً خوشحالم که استادان و هنرمندانی را که بارها از آنان آموخته‌ام، اینجا می‌بینم. نمی‌دانم چگونه باید تشکر کنم. من کاری نکردم جز اینکه عشقم را به بچه‌ها بخشیدم.

وی سپس از مادر خود یاد کرد و افزود: هفت ساله بودم که پدرم را از دست دادم. مادرم برای من هم پدر بود و هم مادر. او پرستار بود، زن بسیار زیبایی بود و امروز هم با اینکه ۹۰ سال دارد، برای من همچنان زیباست.

قناد با اشاره به ماندگاری برنامه‌هایش در ذهن نسل‌های مختلف گفت: هنگامی که مردم عبارت‌هایی همچون «ده و ده و ده»، «گل گفتی، آی گل گفتی، مثل یه بلبل گفتی»، «قلقلی کجاست؟» یا «یه برنامه ببینیم» را تکرار می‌کنند، متوجه می‌شود هر یک از آنان با بخشی از برنامه‌های سال‌های دور او خاطره دارند.

این هنرمند از انجمن تئاتر کودک و نوجوان، مهدی قلعه، اعضای پیشین و کنونی هیئت‌مدیره خانه تئاتر، ایرج راد، محمد بهرامی و تمام کسانی که برای شکل‌گیری و ادامه فعالیت خانه تئاتر تلاش کرده‌اند، تشکر کرد.

ما فقط روی صحنه بچه‌ها را دوست نداشتیم

قناد در ادامه با بیان خاطره‌ای از اجرای زنده یکی از برنامه‌های خود، بر اهمیت احترام واقعی به کودکان تأکید کرد.

قناد افزود: ما فقط روی صحنه بچه‌ها را دوست نداشتیم؛ بیرون از صحنه هم عاشق آنان بودیم. کودکان تلخی و شیرینی رفتار ما را حس می‌کنند. کسی که برای کودک کار می‌کند، باید با او صادق باشد. من این نکته را از استادان و معلمانم آموختم.

دلم برای گفتن «بچه‌ها سلام» تنگ شده است

مجید قناد در بخش پایانی سخنانش با بیان دلتنگی خود برای ساخت برنامه‌های تازه کودک گفت: باور کنید دلم برای بچه‌ها تنگ شده است؛ دلم تنگ شده که یک روز صبح بروم و بگویم بچه‌ها سلام. اما برای ساختن برنامه کودک، دل باید آرامش داشته باشد و شرایطی که انسان بتواند با ذوق و شوق کار کند، فراهم باشد.

وی ابراز امیدواری کرد شرایطی فراهم شود تا کودکان در کنار بزرگ‌ترهای خود، زندگی‌ای خوب، آرام و سرشار از افتخار داشته باشند.

پایان یک شب خاطره‌انگیز با موسیقی‌های ماندگار کودکان

در بخش هنری مراسم، گروهی از هنرجویان آموزشگاه زنبورک قطعاتی از موسیقی‌های خاطره‌انگیز حوزه کودک، از جمله موسیقی فیلم «کلاه‌قرمزی و پسرخاله» و تیتراژ مجموعه «آقای حکایتی» را اجرا کردند.

اعضای انجمن تئاتر کودک و نوجوان نیز موسیقی برنامه خاطره‌انگیز «گل گفتی، آی گل گفتی» را به‌صورت زنده اجرا کردند. پارمین رهبری، هنرمند خردسال، نیز غزلی از حافظ خواند.

آئین نکوداشت مجید قناد در پایان با حضور اعضای هیئت‌مدیره انجمن تئاتر کودک و نوجوان روی صحنه، ثبت عکس یادگاری و قدردانی دوباره از این هنرمند پیشکسوت و اهدای یادبود مراسم به حاضران به پایان رسید.