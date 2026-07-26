به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، این تفاهم‌نامه که به نمایندگی بهروز ندائی، سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی و مجید حلاج‌زاده، رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور منعقد شد، محورهای اصلی آن بر ترویج صنایع دستی، ایجاد اشتغال و تقویت پیوندهای اقتصادی میان هنرمندان داخلی و جامعه ایرانیان در خارج از کشور استوار است.

هدف از این همکاری، ارتقاء سطح فعالیت‌های حوزه صنایع دستی، حمایت از تولیدکنندگان ایرانی در خارج از کشور و ایجاد بستری برای انتقال فناوری و توسعه صادرات از طریق مشارکت راهبردی با ایرانیان مقیم خارج است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو مجموعه در زمینه‌های تبادل داده‌های مربوط به هنرمندان و کارگاه‌ها، تسهیل در مذاکرات بازرگانی، برگزاری نمایشگاه‌ها و ایجاد پلتفرم‌های مشترک برای برندسازی و فروش محصولات صنایع دستی همکاری خواهند کرد. همچنین پیش‌بینی و اجرای پروژه‌های پژوهشی و کارآفرینی در این حوزه از دیگر اولویت‌های این توافق دوجانبه است.

یکی از محورهای نوآورانه این تفاهم‌نامه، ایجاد و توسعه خانه‌های صنایع دستی در مراکز مشاوره خارج از کشور است. این مراکز به عنوان نقاط فیزیکی یا فراگیر، وظیفه ترویج و فروش محصولات صنایع دستی را بر عهده خواهند داشت و بستری برای ارائه خدمات مشاوره و آموزش به جامعه ایرانیان خارج از کشور فراهم می‌کنند.



در راستای عملیاتی شدن این تفاهم‌نامه، مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور متولی زنجیره‌سازی ارتباط با جامعه ایرانیان، سازمان‌دهی رویدادهای مجازی و حضوری برای معرفی فعالان این حوزه و شناسایی ظرفیت‌ها و نیازهای بازار جهانی خواهد بود. همچنین این مرکز عهده‌دار تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های تجاری در راستای توسعه صادرات، بومی‌سازی محتوا برای بازارهای بین‌المللی و انجام امور مربوط به ترخیص کالاهای صنایع دستی در کشورهای مقصد خواهد شد.

در پایان این تفاهم‌نامه تأکید شد که مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور با شناسایی فعالان این حوزه در سطح جهان، بانک اطلاعات جامع فعالین صنایع دستی خارج از کشور را تشکیل داده و در اختیار معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی قرار خواهد داد تا از این ظرفیت‌ها در مسیر رشد اقتصادی کشور بهره‌برداری شود.