حفاظت بلندمدت از بازار حضرت عباسی با اجرای عملیات کنترل و پیشگیری از آسیب موریانه
همزمان با اجرای پروژه مرمت بازار تاریخی حضرت عباسی، پس از شناسایی آسیب موریانه در بخشهایی از درهای چوبی این اثر، عملیات کنترل آلودگی با استفاده از روش تزریق محلول سمی با ماندگاری بالا در بخشهای آسیبدیده انجام شد، روشی که در صورت اجرای صحیح، میتواند تا ۲۰ سال از هجوم موریانه به بنا پیشگیری کند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، در جریان اجرای پروژه مرمت بازار تاریخی حضرت عباسی، آسیب موریانه در بخشهایی از درهای چوبی این بنای تاریخی شناسایی شد.
در پی این موضوع، بررسیهای اولیه توسط واحد تحقیقات و کنترل عوامل بیولوژیک انجام و برای مهار آسیب، عملیات تزریق محلول سمی در کف و بدنه بخشهای آسیبدیده اجرا شد.
تزریق محلول سمی یکی از روشهای متداول و مؤثر در کنترل موریانه به شمار میرود که در آن محلولی با ماندگاری بالا در کف و بدنه بنا تزریق میشود. این روش در صورت اجرای اصولی، میتواند برای دورهای حدود ۲۰ سال از هجوم موریانه به بنا جلوگیری کرده و نقش مؤثری در حفاظت بلندمدت از اجزای چوبی بنا ایفا کند.
همچنین به منظور پیشگیری از بروز آسیب در سایر بخشهای بازار حضرت عباسی که تاکنون نشانهای از خسارت موریانه در آنها مشاهده نشده است، پیشنهادهای فنی لازم ارائه شده و برنامهریزی برای تأمین اعتبار و اجرای اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته است.