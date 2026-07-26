مروری بر طرح «فرا تهران» در سال۱۴۰۴؛ دیدار با ۲۸۹ هنرمند در ۸ استان و ۶۰ شهرستان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، احمد مقیمی اظهار داشت: طرح «فرا تهران» با هدف تمرکززدایی، توزیع عادلانه خدمات، امکانات و فرصت‌ها، بررسی میدانی روند ارائه خدمات صندوق در استان‌ها و شناسایی و رفع چالش‌ها و کاستی‌های موجود، از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و طی این سال در ۸ استان به اجرا درآمده است.

وی افزود: این طرح با سفر به تمامی شهرستان‌های هر استان اجرا می‌شود و ۶۰ شهرستان را تحت پوشش قرار داده است.

مشاور مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با تأکید بر اینکه محور اصلی این سفرها، دیدارهای چهره‌به‌چهره و حضور در منازل اهالی فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت بوده است، گفت: اولویت صندوق در اجرای این طرح، رسیدگی به هنرمندان ساکن مناطق کمتر برخوردار بوده و در سال ۱۴۰۴ در استان‌های خراسان جنوبی، اردبیل، زنجان، مرکزی، قم، جنوب کرمان، البرز و کرمان با ۲۸۹ نفر از هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر دیدار شده است.

مسئول طرح «فرا تهران» همچنین با اشاره به اجرایی شدن مصوبات این سفرها در کمتر از ۱۰ روز اظهار داشت: در جریان این دیدارها، مشکلاتی از قبیل بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی و مستمری ۱۳۵ نفر از هنرمندان بررسی و برطرف شد.

مشاور مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در پایان با اشاره به تداوم اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ گفت: نخستین سفر «فرا تهران» در سال جاری به استان هرمزگان و به طور خاص در شهرستان میناب انجام شده است و این سفرها تا پایان سال در سایر استان‌ها و شهرستان‌های کشور ادامه خواهد یافت.