مشاور مدیرعامل صندوق اعتباری هنر خبر داد:
مروری بر طرح «فرا تهران» در سال۱۴۰۴؛ دیدار با ۲۸۹ هنرمند در ۸ استان و ۶۰ شهرستان
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مشاور مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با تشریح دستاوردهای طرح «فرا تهران» در سال ۱۴۰۴ گفت: در قالب این طرح، با سفر به ۸ استان و ۶۰ شهرستان، دیدار چهرهبهچهره با ۲۸۹ نفر از اهالی فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت انجام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، احمد مقیمی اظهار داشت: طرح «فرا تهران» با هدف تمرکززدایی، توزیع عادلانه خدمات، امکانات و فرصتها، بررسی میدانی روند ارائه خدمات صندوق در استانها و شناسایی و رفع چالشها و کاستیهای موجود، از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و طی این سال در ۸ استان به اجرا درآمده است.
وی افزود: این طرح با سفر به تمامی شهرستانهای هر استان اجرا میشود و ۶۰ شهرستان را تحت پوشش قرار داده است.
مشاور مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با تأکید بر اینکه محور اصلی این سفرها، دیدارهای چهرهبهچهره و حضور در منازل اهالی فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت بوده است، گفت: اولویت صندوق در اجرای این طرح، رسیدگی به هنرمندان ساکن مناطق کمتر برخوردار بوده و در سال ۱۴۰۴ در استانهای خراسان جنوبی، اردبیل، زنجان، مرکزی، قم، جنوب کرمان، البرز و کرمان با ۲۸۹ نفر از هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر دیدار شده است.
مسئول طرح «فرا تهران» همچنین با اشاره به اجرایی شدن مصوبات این سفرها در کمتر از ۱۰ روز اظهار داشت: در جریان این دیدارها، مشکلاتی از قبیل بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی و مستمری ۱۳۵ نفر از هنرمندان بررسی و برطرف شد.
مشاور مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در پایان با اشاره به تداوم اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ گفت: نخستین سفر «فرا تهران» در سال جاری به استان هرمزگان و به طور خاص در شهرستان میناب انجام شده است و این سفرها تا پایان سال در سایر استانها و شهرستانهای کشور ادامه خواهد یافت.