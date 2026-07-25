خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بهروز شعیبی:

حمایت از دفاتر «انجمن» سرمایه‌گذاری در آینده سینمای ایران است

حمایت از دفاتر «انجمن» سرمایه‌گذاری در آینده سینمای ایران است
کد خبر : 1818387
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران در جلسه امروز شورای سینمای استان اردبیل با تأکید بر نقش دفاتر انجمن در تربیت نسل آینده سینمای کشور، خواستار حمایت دستگاه‌های اجرایی این استان برای تأمین فضای آموزشی دائمی و به‌روزرسانی تجهیزات دفاتر انجمن در اردبیل و مشگین‌شهر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، بهروز شعیبی در جلسه شورای سینمای استان اردبیل، ضمن تسلیت درگذشت اکبر عبدی، هنرمند برجسته سینمای ایران بیان کرد: انجمن سینمای جوانان ایران در استان اردبیل دارای دو دفتر فعال در شهرهای اردبیل و مشگین‌شهر است و خوشبختانه با مدیریت خوب این دفاتر در حوزه جذب و آموزش نیروهای جوان، شرایط بسیار مطلوبی در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل دفاتر انجمن در استان اردبیل، نبود فضای آموزشی ثابت و کمبود امکانات است، افزود:  باید توجه داشت که انجمن سینمای جوانان ایران در سطح کشور ۵۷ دفتر آموزشی و تولیدی را مدیریت می‌کند و بدون همراهی و حمایت استان‌ها، رفع همه نیازها از محل اعتبارات ملی امکان‌پذیر نیست.

شعیبی با اشاره به جایگاه این مجموعه در تربیت نیروهای جوان سینما گفت: براساس پژوهشی که اخیراً در انجمن انجام شده، شبکه ۵۷ دفتر آموزشی و تولیدی این نهاد نمونه‌ای کم‌نظیر در جهان است و به عنوان مهم‌ترین مرکز رشد و پرورش استعدادهای سینمایی کشور شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: اگر این مراکز در زیست‌بوم خود مورد حمایت قرار نگیرند، استعدادهای جوان ناچار به مهاجرت خواهند شد و در کنار آن، ظرفیت ارزشمند ثبت و مستندسازی فرهنگ، آداب و رسوم و هویت اقوام ایرانی نیز آسیب خواهد دید.

وی با قدردانی از همراهی مسئولان استان، از استاندار اردبیل، شهرداری و سازمان برنامه و بودجه خواست در تأمین فضای مناسب برای استقرار دائمی دفاتر انجمن همکاری کنند و گفت: امروز بخش قابل توجهی از منابع انجمن صرف پرداخت رهن و اجاره می‌شود، در حالی که این اعتبارات می‌تواند برای تجهیز دفاتر و ارتقای کیفیت آموزش هزینه شود.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران همچنین بر ضرورت نوسازی تجهیزات آموزشی تأکید کرد و افزود: انتظار طبیعی جوانان علاقه‌مند به فیلمسازی و عکاسی، دسترسی به امکانات و تجهیزات روز بوده و انجمن نیز متعهد است در حوزه آموزش، تأمین مربیان و حمایت از تولید آثار، مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام دهد.

وی با اشاره به موفقیت فیلمسازان جوان استان اردبیل در پویش‌های فیلمسازی سال گذشته و امسال عنوان کرد: عملکرد دفاتر استان به گونه‌ای بود که علاوه بر تقدیر از فیلمسازان، از مدیران دفاتر اردبیل و مشگین‌شهر نیز در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دلیل حجم و کیفیت تولیدات تجلیل شد.

شعیبی در پایان با بیان اینکه استان اردبیل از ظرفیت قابل توجهی در حوزه فیلمسازی و عکاسی برخوردار است، ابراز امیدواری کرد با حمایت حداقلی دستگاه‌های اجرایی، زمینه استقرار دفاتر در فضاهای مناسب و تقویت زیرساخت‌های آموزشی فراهم شود تا استعدادهای جوان استان بتوانند در زادگاه خود به فعالیت حرفه‌ای ادامه دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل