به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، بهروز شعیبی در جلسه شورای سینمای استان اردبیل، ضمن تسلیت درگذشت اکبر عبدی، هنرمند برجسته سینمای ایران بیان کرد: انجمن سینمای جوانان ایران در استان اردبیل دارای دو دفتر فعال در شهرهای اردبیل و مشگین‌شهر است و خوشبختانه با مدیریت خوب این دفاتر در حوزه جذب و آموزش نیروهای جوان، شرایط بسیار مطلوبی در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل دفاتر انجمن در استان اردبیل، نبود فضای آموزشی ثابت و کمبود امکانات است، افزود: باید توجه داشت که انجمن سینمای جوانان ایران در سطح کشور ۵۷ دفتر آموزشی و تولیدی را مدیریت می‌کند و بدون همراهی و حمایت استان‌ها، رفع همه نیازها از محل اعتبارات ملی امکان‌پذیر نیست.

شعیبی با اشاره به جایگاه این مجموعه در تربیت نیروهای جوان سینما گفت: براساس پژوهشی که اخیراً در انجمن انجام شده، شبکه ۵۷ دفتر آموزشی و تولیدی این نهاد نمونه‌ای کم‌نظیر در جهان است و به عنوان مهم‌ترین مرکز رشد و پرورش استعدادهای سینمایی کشور شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: اگر این مراکز در زیست‌بوم خود مورد حمایت قرار نگیرند، استعدادهای جوان ناچار به مهاجرت خواهند شد و در کنار آن، ظرفیت ارزشمند ثبت و مستندسازی فرهنگ، آداب و رسوم و هویت اقوام ایرانی نیز آسیب خواهد دید.

وی با قدردانی از همراهی مسئولان استان، از استاندار اردبیل، شهرداری و سازمان برنامه و بودجه خواست در تأمین فضای مناسب برای استقرار دائمی دفاتر انجمن همکاری کنند و گفت: امروز بخش قابل توجهی از منابع انجمن صرف پرداخت رهن و اجاره می‌شود، در حالی که این اعتبارات می‌تواند برای تجهیز دفاتر و ارتقای کیفیت آموزش هزینه شود.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران همچنین بر ضرورت نوسازی تجهیزات آموزشی تأکید کرد و افزود: انتظار طبیعی جوانان علاقه‌مند به فیلمسازی و عکاسی، دسترسی به امکانات و تجهیزات روز بوده و انجمن نیز متعهد است در حوزه آموزش، تأمین مربیان و حمایت از تولید آثار، مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام دهد.

وی با اشاره به موفقیت فیلمسازان جوان استان اردبیل در پویش‌های فیلمسازی سال گذشته و امسال عنوان کرد: عملکرد دفاتر استان به گونه‌ای بود که علاوه بر تقدیر از فیلمسازان، از مدیران دفاتر اردبیل و مشگین‌شهر نیز در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دلیل حجم و کیفیت تولیدات تجلیل شد.

شعیبی در پایان با بیان اینکه استان اردبیل از ظرفیت قابل توجهی در حوزه فیلمسازی و عکاسی برخوردار است، ابراز امیدواری کرد با حمایت حداقلی دستگاه‌های اجرایی، زمینه استقرار دفاتر در فضاهای مناسب و تقویت زیرساخت‌های آموزشی فراهم شود تا استعدادهای جوان استان بتوانند در زادگاه خود به فعالیت حرفه‌ای ادامه دهند.

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