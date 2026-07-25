پیام تسلیت رئیس سازمان اوج برای درگذشت اکبر عبدی

به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

بعضی هنرمندان فقط نقش بازی نمی‌کنند، بخشی از خاطرات یک ملت می‌شوند. خبر درگذشت هنرمند دوست داشتنی اکبر عبدی از خبر‌هایی بود که انگار تکه‌ای از حافظه جمعی مردم ایران را با خود می‌برد.

او از آن چهره‌های کم‌نظیری بود که بیش از چهار دهه، بی‌وقفه در قلب مردم زندگی کرد، هنرمندی که هر بار بر پرده سینما یا قاب تلویزیون ظاهر می‌شد، لبخند، اشک، امید و زندگی را به خانه‌های مردم می‌آورد.

کمتر هنرمندی مانند مرحوم اکبر عبدی، مورد توجه جریان‌های سینمایی متفاوت بود. او هم توانایی همکاری با فیلمسازان طیف‌های متفاوت مذهبی و روشنفکر را داشت و هم می‌توانست توجه مخاطبان از طیف‌های متعدد را جلب کند.

مخاطب برای اکبر عبدی یک واژه نبود، خانواده‌ای بزرگ بود که هیچ‌گاه از آن فاصله نگرفت. شاید به همین دلیل بود که فارغ از هر سلیقه و نگاه، همه او را از خود می‌دانستند؛ هنرمندی که مرز‌های معمول را پشت سر گذاشت و به سرمایه‌ای مشترک برای همه ایرانیان تبدیل شد.

امروز اگرچه جای او بر صحنه هنر خالی خواهد ماند، اما لبخند‌هایی که بر لب میلیون‌ها ایرانی نشاند، شخصیت‌هایی که جان بخشید و خاطراتی که برای نسل‌های مختلف ساخت، هرگز از حافظه این سرزمین پاک نخواهد شد.

از خداوند متعال برای مرحوم اکبر عبدی رحمت، مغفرت و شادی روح طلب می‌کنیم، آنچنان که در همه سال‌های عمر شریف خود به شاد کردن مردم مشغول بود.

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