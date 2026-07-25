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کشف‌وضبط بیش از ۱۰۰ قلم شیء تاریخی در نقده

کشف‌وضبط بیش از ۱۰۰ قلم شیء تاریخی در نقده
کد خبر : 1818376
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فرمانده انتظامی نقده از انهدام یک باند سازمان‌یافته قاچاق اشیای عتیقه و کشف‌وضبط بیش از ۱۰۰ قلم اثر تاریخی پیش از خروج غیرقانونی از مرزهای کشور خبر داد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سرهنگ یونس ارجمند اظهار کرد: مأموران تیم‌های اطلاعات و عملیات نیروی انتظامی طی یک عملیات پیچیده و هدفمند اطلاعاتی، موفق شدند شبکه قاچاق اشیای عتیقه را شناسایی و قبل از انتقال این گنجینه‌های ملی به خارج از کشور، متلاشی کنند.

فرمانده انتظامی نقده با اشاره به کشف اقلام مکشوفه افزود: در این عملیات علاوه بر اشیای تاریخی شامل سفالینه‌ها، سکه‌ها و مهره‌های باستانی، یک قبضه سلاح کمری و یک سرنیزه نیز ضبط شد.

او ادامه داد: آثار مکشوفه برای بررسی‌های تخصصی، اصالت‌سنجی و تعیین دوره تاریخی به کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آذربایجان غربی تحویل داده شد، همچنین در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تکمیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی نیز در خصوص ارزش این کشفیات گفت: براساس بررسی‌های اولیه کارشناسان، اشیای مذکور دارای قدمت تاریخی بوده و احتمالاً متعلق به حوزه فرهنگی تپه تاریخی حسنلو هستند که از منظر مطالعات باستان‌شناسی و تمدنی، از اهمیت و ارزش بسیار بالایی برخوردارند.

داوود فرازی در ادامه با تأکید بر ضرورت حراست از هویت تاریخی منطقه تصریح کرد: حفاظت از آثار و مواریث فرهنگی که شناسنامه تمدنی ما محسوب می‌شوند، خط قرمز اداره‌کل میراث فرهنگی است، در همین راستا، این اداره‌کل با همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضایی، با هرگونه فعالیت سودجویانه در حوزه خرید، فروش و قاچاق اموال تاریخی به‌شدت برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد هویت ملی کشور قربانی مطامع شخصی قاچاقچیان شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: پس از طی مراحل کارشناسی و مرمت‌های احتمالی، این آثار برای آشنایی هرچه بیشتر علاقه‌مندان و پژوهشگران، در موزه نقده و سایت‌موزه تپه حسنلو برای بازدید عموم به نمایش گذاشته خواهند شد.

 

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