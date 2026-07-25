خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام:

تأیید نهایی عرصه پیشنهادی محوطه تاریخی سیروان؛ گامی مهم در حفاظت از میراث فرهنگی ایلام

تأیید نهایی عرصه پیشنهادی محوطه تاریخی سیروان؛ گامی مهم در حفاظت از میراث فرهنگی ایلام
کد خبر : 1818363
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از تأیید نهایی پرونده تعیین عرصه و حریم پیشنهادی محوطه تاریخی سیروان توسط پژوهشکده باستان‌شناسی کشور خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در حفاظت، صیانت و مدیریت اصولی این اثر ارزشمند تاریخی عنوان کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، فرزاد شریفی امروز ۳ مردادماه ۱۴۰۵، از تأیید نهایی پرونده تعیین عرصه و حریم پیشنهادی محوطه تاریخی سیروان توسط پژوهشکده باستان‌شناسی کشور خبر داد.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با بیان اینکه تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای حفاظت و صیانت از میراث‌فرهنگی کشور است، اظهار کرد: پرونده پیشنهادی تعیین عرصه و حریم محوطه تاریخی سیروان نخستین‌بار در سال ۱۳۹۸ به پژوهشکده باستان‌شناسی ارسال شد، اما به دلیل وجود برخی نواقص در مستندات، مورد تأیید قرار نگرفت.

شریفی افزود: با پیگیری‌های مستمر معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل و رئیس پایگاه پژوهشی شهر تاریخی سیروان و پس از رفع نواقص اعلام‌شده از سوی کارشناسان پژوهشکده باستان‌شناسی، پرونده تکمیل و مجدداً برای بررسی ارسال شد که در نهایت مورد تأیید نهایی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام تصریح کرد: پس از طی مراحل قانونی، عرصه و حریم مصوب این محوطه تاریخی تعیین و نقشه‌های مصوب برای بهره‌برداری و رعایت ضوابط حفاظتی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.

شریفی تأکید کرد: تعیین عرصه و حریم محوطه تاریخی سیروان نقش مهمی در جلوگیری از تعرض، سامان‌دهی فعالیت‌های عمرانی و حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این محوطه ارزشمند خواهد داشت و زمینه را برای حفاظت هرچه بهتر از این میراث گران‌بها برای نسل‌های آینده فراهم می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل