پیام تسلیت رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پی درگذشت اکبر عبدی
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پی درگذشت اکبر عبدی، هنرمند برجسته سینما، تئاتر و تلویزیون ایران پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در پیام تسلیت رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پی درگذشت اکبر عبدی، هنرمند برجسته سینما، تئاتر و تلویزیون ایران آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشقثبت است بر جریده عالم دوام ما
خبر درگذشت زندهیاد اکبر عبدی، هنرمند برجسته و محبوب سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، موجی از تأثر و اندوه را در میان اهالی فرهنگ و هنر کشور برانگیخت. بیتردید، آن زندهیاد، از مفاخر هنری ایران و از برجستهترین چهرههای تاریخ سینما و هنرهای نمایشی کشور بود؛ هنرمندی که با استعدادی کمنظیر، خلاقیتی مثالزدنی و حضور مردمیِ ماندگار، جایگاهی ممتاز در فرهنگ معاصر ایران یافت و نام خود را در شمار مشاهیر هنری این سرزمین ثبت کرد.
آن هنرمند مردمی، طی چند دهه فعالیت صادقانه، نقشهایی را ارائه کرد که نهتنها بر پرده سینما، صحنه تئاتر و قاب تلویزیون، بلکه در حافظه جمعی ایرانیان جاودانه خواهد ماند.وی با بهرهگیری از توانایی شگرف خود در پرداخت شخصیتهای گوناگون، لبخند را بر لبان مردم نشاند و در عین حال، هوشمندانه، بخشی از فرهنگ، هویت و زیست اجتماعی این سرزمین را روایت کرد.آثار ماندگار و نقشآفرینیهای مرحوم اکبر عبدی، سرمایهای فرهنگی برای نسلهای امروز و فرداست؛ میراثی که نام او را در کنار بزرگان و نامآوران هنر این مرز و بوم جاودانه خواهد ساخت.
اینجانب، این ضایعه تأسفبار را به خانواده گرامی آن مرحوم، جامعه هنری کشور، همکاران، دوستداران ایشان و مردم هنردوست ایران تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت واسعه الهی و جهت بازماندگان ارجمند، صبر و اجر تقاضا دارم.
محمود شالویی
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی