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پیام تسلیت رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پی درگذشت اکبر عبدی

پیام تسلیت رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پی درگذشت اکبر عبدی
کد خبر : 1818336
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رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پی درگذشت اکبر عبدی، هنرمند برجسته سینما، تئاتر و تلویزیون ایران پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در پیام تسلیت رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پی درگذشت اکبر عبدی، هنرمند برجسته سینما، تئاتر و تلویزیون ایران آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هرگز نمیرد آن‌که دلش زنده شد به عشقثبت است بر جریده عالم دوام ما

خبر درگذشت زنده‌یاد اکبر عبدی، هنرمند برجسته و محبوب سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، موجی از تأثر و اندوه را در میان اهالی فرهنگ و هنر کشور برانگیخت. بی‌تردید، آن زنده‌یاد، از مفاخر هنری ایران و از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ سینما و هنرهای نمایشی کشور بود؛ هنرمندی که با استعدادی کم‌نظیر، خلاقیتی مثال‌زدنی و حضور مردمیِ ماندگار، جایگاهی ممتاز در فرهنگ معاصر ایران یافت و نام خود را در شمار مشاهیر هنری این سرزمین ثبت کرد.

آن هنرمند مردمی، طی چند دهه فعالیت صادقانه، نقش‌هایی را ارائه کرد که نه‌تنها بر پرده سینما، صحنه تئاتر و قاب تلویزیون، بلکه در حافظه جمعی ایرانیان جاودانه خواهد ماند.وی با بهره‌گیری از توانایی شگرف خود در پرداخت شخصیت‌های گوناگون، لبخند را بر لبان مردم نشاند و در عین حال، هوشمندانه، بخشی از فرهنگ، هویت و زیست اجتماعی این سرزمین را روایت کرد.آثار ماندگار و نقش‌آفرینی‌های مرحوم اکبر عبدی، سرمایه‌ای فرهنگی برای نسل‌های امروز و فرداست؛ میراثی که نام او را در کنار بزرگان و نام‌آوران هنر این مرز و بوم جاودانه خواهد ساخت.

اینجانب، این ضایعه تأسف‌بار را به خانواده گرامی آن مرحوم، جامعه هنری کشور، همکاران، دوستداران ایشان و مردم هنر‌دوست ایران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت واسعه الهی و جهت بازماندگان ارجمند، صبر و اجر تقاضا دارم.

محمود شالویی

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 

انتهای پیام/
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