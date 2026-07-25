به گزارش ایلنا، در متن پیام تسلیت رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پی درگذشت استاد محمد اسپندار آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کل نفس ذائقه الموت

با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت استاد محمد اسپندار، از مفاخر برجسته هنری استان سیستان و بلوچستان و از چهره‌های ماندگار موسیقی نواحی ایران، موجب اندوه عمیق جامعه فرهنگی و هنری کشور شد.

آن استاد فرهیخته، عمر پربرکت خویش را با اخلاص، نجابت، فروتنی و تعهد در راه پاسداشت میراث موسیقایی ایران و معرفی فرهنگ غنی سیستان و بلوچستان سپری کرد. هنر او، برخاسته از جان، ریشه‌دار در سنت‌های اصیل این سرزمین و آمیخته با معنویت، انسان‌دوستی و ایران‌دوستی بود. استاد اسپندار با مهارت کم‌نظیر خود در نوازندگی و پاسداری از موسیقی بومی، نشان داد که هنر راستین، تنها وسیله‌ای برای آفرینش زیبایی نیست، بلکه راهی برای تعالی روح، پیوند دل‌ها و حفظ هویت فرهنگی یک ملت است.

سال‌های طولانی تلاش خستگی‌ناپذیر، تخصص، پشتکار و وفاداری ایشان به فرهنگ و هنر ایران، نام او را در شمار مفاخر ماندگار این سرزمین ثبت کرده است. زندگی پربار و سالیان بلند عمر ایشان، سرشار از خدمت صادقانه به فرهنگ ملی و انتقال گنجینه‌ای ارزشمند از دانش و هنر به نسل‌های آینده بود.

اینجانب، ضایعه درگذشت این هنرمند بزرگ را به خانواده محترم ایشان، مردم شریف سیستان و بلوچستان، جامعه هنری کشور، دوستداران موسیقی نواحی ایران و همه ارادتمندان آن استاد فقید تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای آن عزیز سفرکرده، رحمت واسعه، و برای بازماندگان گرامی، صبر و شکیبایی درخواست دارم.

محمود شالویی

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

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