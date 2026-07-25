برگزیدگان جایزه داستان سیمرغ معرفی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، آیین پایانی هفتمین دوره «جایزه داستان سیمرغ» که در سال گذشته به تاخیر افتاد، در نهایت توسط دبیرخانه «هفتمین جایزه داستان سیمرغ نیشابور» به‌صورت غیرحضوری برگزار شد. اسامی برگزیدگان این دوره بدین شرح است:

داستان «از خون» نوشته منوچهر زارع‌پور از آلمان در بخش ملی و داستان «رساله‌ رغایب» نوشته سمیه کاتبی در بخش منطق‌های (ویژهی نویسندگان نیشابور) به عنوان آثار برگزیده «هفتمین جایزه داستان سیمرغ» معرفی شدند.

در بخش ملی، داستان‌های «ماهی بی‌پولک» اثر امین سپهوند (قم)، «مرغزار» اثر نگار کاظمیان (ایذه، خوزستان) و «مغاک» اثر فاطمه دلیا منتظری (آمریکا) شایسته تقدیر شناخته شدند.

همچنین در بخش منطقه‌ای، داستان‌های «پل معلق» نوشته رضا اسعدی، «میان دو کوه» نوشته امیرحسین سعادتی و «نردبان» نوشته مریم تاجور به عنوان آثار شایسته تقدیر این دوره معرفی شدند.

بر اساس فراخوان این دوره به برگزیده بخش ملی تندیس سیمرغ و جایزه ۲۰ میلیون تومانی و به برگزیده بخش منطقه‌ای تندیس سیمرغ و ۱۰ میلیون تومان جایزه تعلق می‌گیرد. همچنین برای شش نفر شایسته تقدیر در هر دو بخش، لوح تقدیر و یک میلیون تومان جایزه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این ۸ داستان منتخب در مجموعه‌ای مستقل به چاپ خواهد رسید.

مجتبی هژبری، معصومه دهنوی و مسعود اصغرنژاد بلوچی داوران هیات انتخاب و سیاوش گلشیری، بهناز علی‌پور گسکری و مجید نصرآبادی داوران هیات نهایی بودند. دبیری این دوره نیز بر عهده مصطفی بیان بود.