آیتالله سیدحسن عاملی:
طرحهای فرهنگی باید متناسب با نیازهای روز و پرهیز از رویکردهای انتزاعی تدوین شوند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: پیوند تمدنی، تاریخی و زبانی میان ایران و جمهوری آذربایجان، نقشه راه تعمیق روابط دو دولت و دو ملت است و باید از این فرصت و ظرفیت با برنامهریزی دقیق استفاده شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، سیدعباس صالحی روز شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به اشتراکات گسترده تاریخی، دینی و زبانی میان دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان، اظهار کرد: مبادلاتی که میان دولتهای این کشورها صورت گرفته، همواره از ویژگی مثبت فرهنگی برخوردار بوده است.
وی افزود: تدوین سند برنامه مبادلات فرهنگی و تفاهمنامههای رسانهای در پی سفرهای ریاست جمهوری، فرصتهای قابل توجهی را ایجاد کرده که میتواند به تعالی روابط دو دولت و تقویت امنیت ملی کمک کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تاخیر برخی برنامههای فرهنگی دو کشور بهدلیل شرایط جنگی، تاکید کرد که تلاشها برای احیای هفتههای فرهنگی مشترک با جدیت دنبال میشود.
صالحی با پرداختن به برنامههای اجرایی در استان اردبیل، از امضای تفاهمنامه سه ساله با استانداری اردبیل خبر داد و افزود: این تفاهمنامه در حوزههای مختلف فرهنگی، هنری، رسانهای و دینی به عنوان نقشه راه مبادلات ملی با استان است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تمجید از نقش شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل و حضور آیتالله سیدحسن عاملی امام جمعه اردبیل در آن، این شورا را یک قرارگاه جدی فرهنگی دانست و گفت: شورای فرهنگ عمومی اردبیل با توجه به ترکیب اعضا و رویکرد عملیاتی، میتواند الگویی برای سایر استانهای کشور باشد.
وی همچنین با اشاره به تشکیل نخستین نشست شورای سینمایی استان با حضور استاندار اردبیل و مسئولان سازمان سینمایی، بر ضرورت تمرکز بر دو محور رونق محتوا و بهبود زیرساختها تاکید کرد.
گفتنی است در پایان این جلسه از سند برش مهندسی فرهنگی استان اردبیل و پوستر همایش گفتوگو و مناظرات رضوی استان رونمایی شد.
نقشه راه مقابله با آسیبهای اجتماعی تدوین شود
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه اردبیل نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت پرهیز از کلیگویی در برنامههای فرهنگی، خواستار ارائه نقشه راه عملیاتی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی و صیانت از ارزشهای اسلامی شد.
آیتالله سیدحسن عاملی بر لزوم ترسیم راهکارهای اجرایی در حوزه آسیبهای اجتماعی تاکید کرد و گفت: حوزه فرهنگ نیازمند برنامههای کاربردی و قابل سنجش است و طرحهای فرهنگی باید متناسب با نیازهای روز جامعه و با پرهیز از رویکردهای انتزاعی تدوین شوند.
وی با اشاره به هجمههای فرهنگی دشمنان و با تاکید بر اهمیت صیانت از ساحت قرآن کریم و فرهنگ اهلبیت (ع)، اظهار کرد: باید با ابزارهای نوین و اثرگذار، در برابر این هجمهها ایستادگی کرد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل تولید آثار هنری از جمله فیلم و سریالهای فاخر و متناسب با ارزشهای بومی، سنتی و اسلامی را از اولویتهای مهم دانست و تصریح کرد: هنر باید بهعنوان بازوی توانمند در تبیین مفاهیم ارزشی و تعالی فرهنگ عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل دارای بودجه است
استاندار اردبیل نیز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان از اختصاص حدود ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تقویت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان خبر داد و بیان کرد: این اعتبار برای نخستین بار به دبیرخانه شورا اختصاص یافته و زمینه اجرای مؤثرتر برنامههای فرهنگی را فراهم خواهد کرد.
امامی یگانه با تأکید بر ضرورت تقویت ساختار ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستانها، تصریح کرد: با توجه به گستردگی مأموریتهای فرهنگی، تأمین نیروی انسانی متخصص و ایجاد پستهای سازمانی در برخی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها ضروری است.
وی افزود: ۴۳۰ پایگاه فرهنگی و هنری در استان فعال است و خدمات آموزشی، فرهنگی و تربیتی را به بیش از ۸۳ هزار دانشآموز ارائه میکنند و ۲۰۰ محله در استان برای اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی شناسایی شده است.
مسعود امامی یگانه اظهار کرد: توسعه زیرساختهای فرهنگی، تکمیل پروژههای نیمهتمام، گسترش فضاهای ورزشی و اجرای برنامههای محلهمحور با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و غنیسازی اوقات فراغت جوانان، از مهمترین اولویتهای دولت در استان است.
وی افزود: چهار مجتمع فرهنگی و هنری که عملیات اجرایی آنها از سال ۱۳۹۳ آغاز شده بود، آماده بهرهبرداری شده که سه مجتمع با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد و مجتمع فرهنگی هشجین نیز بهزودی به بهرهبرداری میرسد.
استاندار اردبیل ادامه داد: احداث مجتمعهای فرهنگی جدید در شهرستانها بر اساس اولویت نیازها دنبال شده و استانداری برای تامین زمین با همکاری ادارهکل راه و شهرسازی، شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر آمادگی کامل دارد.
امامی یگانه با اشاره به اجرای پروژه تالار شهر اردبیل بیان کرد: برای تکمیل این پروژه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل ماده ۵۶ و ۸۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات ملی اختصاص یافته و روند اجرای آن در سال جاری شتاب خواهد گرفت.
وی با تأکید بر غنیسازی اوقات فراغت جوانان اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۷۷ زمین چمن ورزشی با مشارکت مردم در مناطق مختلف استان به بهرهبرداری رسیده و عملیات اجرای ۴۲ زمین دیگر نیز در حال انجام است.
استاندار اردبیل با اشاره به اینکه از مجموع ۳۲ پروژه ورزشی ادارهکل ورزش و جوانان، ۱۷ پروژه به بهرهبرداری رسیده، گفت: برای اجرای برنامههای سازمانهای مردمنهاد نیز ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
او آموزش و پرورش را محور اصلی توسعه فرهنگی استان دانست و افزود: در ۲ سال گذشته بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای هوشمندسازی مدارس هزینه شده و برخی شهرستانهای استان به پوشش کامل مدارس هوشمند دست یافتهاند.
وی بیان کرد: ۱۸ عنوان برنامه در محورهایی همچون مهارتآموزی، کارآفرینی، ارتقای تابآوری اجتماعی، امیدآفرینی، تقویت مشارکتهای مردمی، هویت دینی، سبک زندگی و سواد رسانهای در محلات اجرا میشود.