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اساتید برجسته مرمت اصفهان، ناظر مرمت بناهای آسیب‌دیده در جنگ رمضان

اساتید برجسته مرمت اصفهان، ناظر مرمت بناهای آسیب‌دیده در جنگ رمضان
کد خبر : 1818290
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معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از برنامه‌ریزی به‌منظور نظارت عالی اساتید برجسته مرمت اصفهان بر عملیات مرمت بناهای تاریخی آسیب‌دیده در جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری،  روح‌الله سید العسگری امروز ۳ مردادماه و در حاشیه نشست شورای فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: امروز و در نشست شورای فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، طرح‌های مرمتی عملیات‌های مرمتی استان مورد بررسی قرار گرفت.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: در این نشست ضمن بررسی مرمت گنبد امام‌زاده اسماعیل و امام‌زاده جعفر اصفهان در خصوص طرح مرمت بنای تاریخی تالار اشرف به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین بناهای دولت‌خانه صفوی که در جنگ رمضان بیشترین آسیب را دیده بود بحث و تبادل‌نظر شد.

سید العسگری افزود: مقرر شد تمامی طرح‌های مرمتی بناهای تاریخی استان که در جنگ رمضان دچار آسیب شده بودند، با نظارت عالی اساتید برجسته حوزه مرمت انجام شود.

او تصریح کرد: همچنین کاروانسرای تاریخی کوهپایه نیز یکی از بناهای شهر کوهپایه است که متأسفانه در جنگ رمضان دچار آسیب شده بود و خوشبختانه طرح مرمتی این بنای تاریخی مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت و تائید شد. همچنین طرح مرمت مسجد جامع عباسی اصفهان نیز که دچار آسیب شده بود تائید و درنهایت تمامی طرح‌های تائید شده به‌منظور تائید نهایی به شورای فنی معاونت میراث‌فرهنگی کشور ارسال خواهد شد.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف حوزه میراث‌فرهنگی، تعیین عرصه و حریم آثار ثبت ملی شده است تا حفاظت از این آثار در چارچوب ضوابط قانونی و با دقت بیشتری انجام شود. بر همین اساس اقدام حفاظتی تعیین حریم آثار تاریخی در پایگاه‌های ملی و جهان همچون تعیین حریم روستای ابیانه، کاروانسراهای امین‌آباد کوهپایه، چاله سیاه نیستانک مرنجاب و گبرآباد و همچنین رقومی سازی حریم مصوب مسجد جامع اصفهان در نیمه اول سال ۱۴۰۵، در این نشست بررسی و انجام شد.

گفتنی است در سال ۱۴۰۴ نیز حریم آثاری همچون ۲ قلعه یاوری طالخونچه، انگورستان ملک، مسجد ملک، خانه سرتیپی، خانه ملاباشی و باغ محمد علیخانه در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تائید و مصوب شد.

 

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