به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بنابر گزارش ارسالی از رایزنی فرهنگی ایران در اندونزی؛ این کتاب از طریق مطالعه تاریخ، کلام، سیاست و تحولات جهان اسلام معاصر، خوانندگان را به درک جامع‌تر و متناسب‌تر شیعه دعوت می‌کند.

این کتاب با معنای کلمه "شیعه" در قرآن، ظهور گروه‌های مختلف شیعه در تاریخ اسلام و توسعه شیعه امامی در ایران مدرن و تأثیر آن بر سیاست جهانی آغاز می‌شود.

همچنین شیعه را از دیدگاه علمای برجسته الازهر، مانند شیخ اعظم الازهر، احمد طیب، حسن شافعی، علی جمعه و شوقی علام، مورد بحث قرار می‌دهد.

نویسنده این اثر، مصعب مقدس، فعال و کادر جوان سازمان محمدیه است. او به عنوان فارغ‌التحصیل گروه تاریخ و تمدن دانشگاه الازهر در قاهره، مصر شناخته می‌شود. او همچنین معلم مدرسه معلمین محمدیه جوگجاکارتا بود.

پیشگفتار این کتاب به قلم هِندروپریونو، ژنرال بازنشسته نیروهای مسلح ملی اندونزی نوشته شده است. فصل اول به معنا و تاریخ شیعه و فصل دوم به گروه‌های شیعه اشاره دارد.

در فصل سوم، معرفی ایران مدرن و فصل چهارم، ایران در مقابل استعمار کهن مدرن آمده است. فصل پنجم کتاب «شیعه برادران یک قبله‌اند» به نگرش علمای الازهر به شیعه می پردازد.