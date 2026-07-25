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جدول دهمین همایش روایت راهیان منتشر شد

جدول دهمین همایش روایت راهیان منتشر شد
کد خبر : 1818270
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جدول اجراهای دهمین همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، دهمین همایش بین‌المللی تئاتر پیاده‌روی اربعین (روایت راهیان) به همت مرکز هنرهای نمایشی سوره با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۳ تا ۱۲ مرداد ماه در پایانه‌های مرزی. مسیر پیاده‌روی اربعین و کربلای معلا برگزار می‌شود.

این همایش با حضور ۱۳ اثر نمایشی و اجرا در ۱۰ نقطه از مسیر پیاده‌روی اربعین از ۳ مردادماه آغاز خواهد شد که از سوی دبیرخانه همایش، جدول این دوره منتشر شد.

آثار منتخب اجرا در این همایش عبارتند از: تعزیه عربی امام حسین(ع) سنج و دمام  نمایش عروسکی  تعزیه فارسی حضرت قاسم(ع)  تبار حسینی  روایت عشق  نمایش خیابانی قائد  نمایش خیابانی خون و شمشیر  لالایی زیر آوار  تعزیه فارسی حضرت حر  تعزیه عربی حضرت عباس(ع) تعزیه عربی حضرت علی اصغر(ع)  تعزیه حضرت اباالفضل(ع)

که این آثار در عمود ۱۶۰، عمود ۸۴۰، عمود ۹۰۹، عمود ۹۷۴، نجف اشرف، کربلا و در استیج سیار اجرا خواهند داشت.

 

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