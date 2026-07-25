پیام تسلیت معاون سیما در پی درگذشت اکبر عبدی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما؛ متن پیام تسلیت معاون سیما به ‌این ‌شرح است:

«إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

با نهایت تأسف و تأثر عمیق، درگذشت هنرمند مردمی، توانمند و بصیر، زنده‌یاد اکبر عبدی را به همسر، فرزند و خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور، همکاران و دوستداران این هنرمند ارزشمند تسلیت عرض می‌کنم.

استاد اکبر عبدی با سال‌ها حضور درخشان در عرصه هنر، سینما و به‌ویژه در تلویزیون، با نقش‌آفرینی‌های خلاقانه، صمیمی و به‌یادماندنی، لبخند را بر لب میلیون‌ها ایرانی نشاند و با خلق شخصیت‌هایی ماندگار، جایگاهی ویژه در حافظه فرهنگی و هنری مردم این کشور به‌دست‌آورد. عمو اکبر ما، تنها هنرمندی نبود که به ایفای نقش‌هایی که به او واگذار می‌شد بسنده کند؛ بلکه در بزنگاه‌های مهم اجتماعی و ملی نیز همواره نقش‌آفرین بود و مسئولیت اجتماعی خود را فراتر از قاب تصویر معنا می‌کرد.

زنده‌یاد اکبر عبدی سراسر زندگی خود، حتی در لحظاتی که مقابل دوربین حضور نداشت، هرجا که احساس می‌کرد مردم و کشور به او نیاز دارند، در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کرد. او هنرمندی صریح‌الهجه بود که بی‌پرده و صادقانه دیدگاه‌های خود را بیان می‌کرد و دغدغه‌های انسانی و اجتماعی را با شجاعت بازگو می‌نمود.

به‌یاد دارم حضور مجاهدانه این عزیز در لحظات موشک‌باران جنگ ‌دوازده ‌روزه در بازی در مجموعه نمایشی «سبزواران» را. در آن روزها او برای کودکان مظلوم غزه اشک می‌ریخت و می‌گفت کودکان و خانواده‌های ایران امکان خروج از شهرهای زیر موشک را دارند اما چه مظلومند اهالی غزه تحت محاصره. این همدلی و احساس مسئولیت، جلوه‌ای از شخصیت انسانی و متعهد او بود که در کنار هنر ماندگارش، تصویری فراموش ‌نشدنی از این هنرمند انقلابی در ذهن مردم به یادگار گذاشت.

حضور مؤثر ایشان در آثار شاخص تلویزیونی و همکاری با رسانه ملی، از مجموعه‌های خاطره‌انگیز دهه‌های گذشته تا تولیدات پرمخاطب، بخشی ارزشمند از تاریخ تلویزیون ایران را رقم زده است؛ آثاری که همچنان در ذهن و خاطره مخاطبان زنده و ماندگار است و نشان از توانایی کم‌نظیر ایشان در ایفای نقش‌های متنوع و ارتباط صمیمانه با مردم دارد. مردمی که به‌خوبی ممتاز بودن این عزیز دغدغه‌مند و متعهد و نخبه را تشخیص دادند.

بی‌تردید، فقدان این هنرمند برجسته ضایعه‌ای بزرگ برای خانواده هنر و رسانه کشور است، اما میراث هنری، فرهنگی و اجتماعی او همواره در حافظه مخاطبان و تاریخ هنر ایران باقی خواهد ماند.

درگذشت او در آستانه اربعین اباعبدالله الحسین علیه السلام رقم خورد. امامی که اکبر عبدی در نقاط حساسی از زندگی خود را مدیونش می‌دانست. یقین دارم سیدالشهدا در عوالم و حیات آتی او، هوادارش خواهد بود.

اینجانب، ضمن ابراز تأسف مجدد از این ضایعه، درگذشت آن مرحوم را به خانواده محترم، دوستان، همکاران، جامعه هنری و رسانه‌ای کشور و همه دوستداران ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم.