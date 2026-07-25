به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «مستطیل سرخ» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی یوسف بیگی، به دو جشنواره بین‌المللی Roma Film Corto ایتالیا و BCN Sports Film Festival اسپانیا راه یافت.

این فیلم ابتدا در هجدهمین دوره جشنواره بین‌المللی Roma Film Corto حضور خواهد داشت. این رویداد از ۲۲ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶ در شهر رم برگزار می‌شود و با ۱۸ سال سابقه، یکی از جشنواره‌های معتبر سینمای مستقل و فیلم کوتاه ایتالیا به شمار می‌رود. این جشنواره هر سال با هدف حمایت از فیلم‌سازان مستقل، کشف استعدادهای نو و ایجاد ارتباط میان فعالان صنعت سینما، میزبان آثار منتخب از کشورهای مختلف جهان است.

«مستطیل سرخ» همچنین به هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی BCN Sports Film Festival نیز راه یافته است؛ رویدادی که در فوریه ۲۰۲۷ در شهر بارسلونا برگزار می‌شود. این جشنواره که توسط بنیاد المپیک بارسلونا برگزار می‌شود، یکی از مهم‌ترین رویدادهای تخصصی سینمای ورزشی اروپا به شمار می‌رود و هر سال میزبان آثار داستانی، مستند، انیمیشن و تجربی با محوریت ارزش‌های انسانی و اجتماعی ورزش از سراسر جهان است.

راهیابی «مستطیل سرخ» به این دو رویداد بین‌المللی، فرصت ارزشمندی برای معرفی سینمای کوتاه ایران در عرصه جهانی و نمایش این اثر در میان آثار منتخب فیلم‌سازان کشورهای مختلف فراهم کرده است.

فیلم کوتاه «مستطیل سرخ» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی یوسف بیگی، محصول انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر سنندج است و فیلمبرداری آن در روستای کیلانه انجام شده است.

در این فیلم کژان اسدپور، آران منفرد، آلان صیدی، تیام امجدی، آرژین رحیمی، پویا کشاورز و لیلا بیگی‌زاده به ایفای نقش پرداخته‌اند.

از دیگر عوامل این پروژه می‌توان به مدیر فیلمبرداری: زانیار لطفی، صدابردار و صداگذار: نعمت نارنجی، مدیر تولید: کامیاب اردلان، تدوین: زانیار لطفی، برنامه‌ریز: صباح گویلی، دستیار اول کارگردان: پیشوا لاغری، دستیار دوم کارگردان: کتایون امجدی، طراح صحنه: گیتا فیضی، منشی صحنه: آیناز زارعی، طراح پوستر: جمشید محمدی، تدارکات: کیومرث شاطبی, عکاس پشت صحنه: رامیار نصیری و پخش بین الملل: سولماز اعتماد اشاره کرد.

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