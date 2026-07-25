با حضور اهالی فرهنگ و هنر صورت میگیرد؛
رونمایی از طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینماهای کشور»
مراسم رونمایی از طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینماهای کشور» در موزه سینما برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سینماشهر، آیین رونمایی از اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینماهای کشور» روز دوشنبه ۵ مرداد با حضور نمایندگان صنوف سینمایی، جمعی از اهالی فرهنگ و هنر و مدیران سینمایی در موزه سینما برگزار میشود.
بر اساس این خبر، طرح تسهیم از مبدا که با مشارکت صنوف سینمایی و مجموعههای فعال در چرخه اکران و نمایش فیلم به مرحله اجرا رسیده است، در راستای تحقق یکی از مطالبات دیرینه جامعه سینمایی کشور و با هدف ساماندهی فرآیند تسهیم درآمد حاصل از فروش بلیت سینماها طراحی و اجرایی شده است.
در این مراسم، ضمن تشریح ابعاد و سازوکار اجرایی طرح، اهداف، مزایا و آثار آن بر چرخه اقتصادی سینمای ایران برای حاضران تبیین خواهد شد.
این آیین از ساعت ۱۶:۳۰ روز دوشنبه، ۵ مرداد ۱۴۰۵، در سالن سینماتوگراف موزه سینما برگزار میشود.