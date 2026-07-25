خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام دستمزد طراحان صحنه و لباس تئاتر در سال ۱۴۰۵

اعلام دستمزد طراحان صحنه و لباس تئاتر در سال ۱۴۰۵
کد خبر : 1818195
لینک کوتاه کپی شد.

مصوبه انجمن طراحان صحنه و لباس تئاتر ایران درباره نرخ کف دستمزد سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، انجمن طراحان صحنه و لباس تئاتر ایران با انتشار مصوبه‌ای، نرخ کف دستمزد طراحان و دستیاران صحنه و لباس تئاتر برای سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد. 

بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد طراحی صحنه یا طراحی لباس برای هر نمایش، ۶۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین دستمزد دستیاران صحنه و لباس برای هر شب اجرا به شرح زیر اعلام شده است: 

دستیار حرفه‌ای: ۱ میلیون تومان

دستیار نیمه‌حرفه‌ای: ۷۰۰ هزار تومان

دستیار غیرحرفه‌ای: ۴۰۰ هزار تومان

در بخش دیگری از این مصوبه، دستمزد فعالیت‌های مربوط به تهیه و پیش‌تولید صحنه و لباس (برای هر روز کامل کاری) نیز تعیین شده است. بر این اساس، دستیار حرفه‌ای ۳ میلیون تومان، دستیار نیمه‌حرفه‌ای ۲ میلیون تومان، دستیار غیرحرفه‌ای ۱ میلیون تومان دریافت خواهند کرد. 

این مبالغ شامل هزینه رفت‌وآمد و تدارکات نمی‌شود. 

هیات‌مدیره انجمن همچنین بر ضرورت انعقاد قرارداد کتبی میان طراح یا دستیار و سفارش‌دهنده تأکید کرده و آن را لازمه پیگیری حقوقی در صورت بروز اختلاف دانسته است. بر اساس این مصوبه، در قرارداد باید مواردی از جمله نحوه پیش‌پرداخت و تسویه‌حساب، مشخصات کامل طرفین، مرجع حل اختلاف، تعیین داور و امضای شهود به‌طور شفاف درج شود. 

انجمن طراحان صحنه و لباس تئاتر ایران از تمامی اعضای خود خواسته است به‌منظور ساماندهی تعرفه‌های صنفی، نرخ‌های مصوب را در تعاملات حرفه‌ای خود رعایت کنند. 

در پایان این مصوبه تأکید شده است که با توجه به شرایط سالن اجرا و توافق میان طراح، دستیار و سفارش‌دهنده، امکان تعامل و توافق درباره دستمزدها وجود خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل