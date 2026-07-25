پیام تسلیت مدیرکل هنرهای نمایشی؛
اکبر عبدی فراتر از قاب تصویر، آکتورِ ماندگارِ صحنه تئاتر بود
در پی درگذشت اکبر عبدی، هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، اتابک نادری، مدیرکل هنرهای نمایشی، پیام تسلیتی منتشر کرد و اکبر عبدی را آکتور ماندگار صحنه تئاتر نامید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، در پی درگذشت اکبر عبدی، هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، اتابک نادری، مدیرکل هنرهای نمایشی، پیام تسلیت منتشر کرد.
در متن پیام تسلیت اتابک نادری آمده است:
«درگذشت اکبر عبدی، هنرمند توانمند و مردمی تئاتر و سینمای ایران، نه تنها موجب تأسف و اندوه عمیق جامعه هنری شد، بلکه فقدانی سنگین را برای هنر بازیگری کشور رقم زد.
اکبر عبدی با بازی در نقشهای متفاوت و پرچالش، بهعنوان «بازیگر هزارچهره» در تراز برترینهای این هنر قرار داشت. او که بازیگری را با نقشآفرینی در نمایشهای ایرانی آغاز کرد، بخشی از ماندگاری نقشهای کمدیاش در تلویزیون و سینما را نیز از همین پیشینه صحنه وام گرفته بود.
در این میان، حضور درخشان و ویژه او در نمایش «اکبرآقا آکتور تئاتر» در سال ۱۳۸۵، فصلی فراموشنشدنی در تاریخ معاصر هنرهای نمایشی ماست؛ اثری که در آن سالها جان تازهای به سالنهای نمایش بخشید و سهم بسزایی در رونق تئاتر و حضور پرشور تماشاگران در تماشاخانه سنگلج داشت.
یاد و خاطره این هنرمند بیبدیل تئاتر، تلویزیون و سینما را گرامی میداریم که فراتر از تمام تصویرهای ماندگارش، همواره در جانِ صحنه، یک «آکتور تئاتر» باقی خواهد ماند. این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و تمامی علاقهمندان به هنر نمایش تسلیت میگویم. »
زندهیاد اکبر عبدی، روز جمعه ۲ مرداد، پس از تحمل یک دوره بیماری پس از سکته قلبی، جان به جانآفرین تسلیم کرد.