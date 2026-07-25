اکبر عبدی فراتر از قاب تصویر، آکتورِ ماندگارِ صحنه تئاتر بود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، در پی درگذشت اکبر عبدی، هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، اتابک نادری، مدیرکل هنرهای نمایشی، پیام تسلیت منتشر کرد.

در متن پیام تسلیت اتابک نادری آمده است:

«درگذشت اکبر عبدی، هنرمند توانمند و مردمی تئاتر و سینمای ایران، نه تنها موجب تأسف و اندوه عمیق جامعه هنری شد، بلکه فقدانی سنگین را برای هنر بازیگری کشور رقم زد.

اکبر عبدی با بازی در نقش‌های متفاوت و پرچالش، به‌عنوان «بازیگر هزارچهره» در تراز برترین‌های این هنر قرار داشت. او که بازیگری را با نقش‌آفرینی در نمایش‌های ایرانی آغاز کرد، بخشی از ماندگاری نقش‌های کمدی‌اش در تلویزیون و سینما را نیز از همین پیشینه صحنه وام گرفته بود.

در این میان، حضور درخشان و ویژه او در نمایش «اکبرآقا آکتور تئاتر» در سال ۱۳۸۵، فصلی فراموش‌نشدنی در تاریخ معاصر هنرهای نمایشی ماست؛ اثری که در آن سال‌ها جان تازه‌ای به سالن‌های نمایش بخشید و سهم بسزایی در رونق تئاتر و حضور پرشور تماشاگران در تماشاخانه سنگلج داشت.

یاد و خاطره این هنرمند بی‌بدیل تئاتر، تلویزیون و سینما را گرامی می‌داریم که فراتر از تمام تصویرهای ماندگارش، همواره در جانِ صحنه، یک «آکتور تئاتر» باقی خواهد ماند. این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و تمامی علاقه‌مندان به هنر نمایش تسلیت می‌گویم. »

زنده‌یاد اکبر عبدی، روز جمعه ۲ مرداد، پس از تحمل یک دوره بیماری پس از سکته قلبی، جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.

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