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پیام تسلیت مدیرکل هنرهای نمایشی؛

اکبر عبدی فراتر از قاب تصویر، آکتورِ ماندگارِ صحنه تئاتر بود

اکبر عبدی فراتر از قاب تصویر، آکتورِ ماندگارِ صحنه تئاتر بود
کد خبر : 1818176
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در پی درگذشت اکبر عبدی، هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، اتابک نادری، مدیرکل هنرهای نمایشی، پیام تسلیتی منتشر کرد و اکبر عبدی را آکتور ماندگار صحنه تئاتر نامید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، در پی درگذشت اکبر عبدی، هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، اتابک نادری، مدیرکل هنرهای نمایشی، پیام تسلیت منتشر کرد. 

در متن پیام تسلیت اتابک نادری آمده است: 

«درگذشت اکبر عبدی، هنرمند توانمند و مردمی تئاتر و سینمای ایران، نه تنها موجب تأسف و اندوه عمیق جامعه هنری شد، بلکه فقدانی سنگین را برای هنر بازیگری کشور رقم زد. 

اکبر عبدی با بازی در نقش‌های متفاوت و پرچالش، به‌عنوان «بازیگر هزارچهره» در تراز برترین‌های این هنر قرار داشت. او که بازیگری را با نقش‌آفرینی در نمایش‌های ایرانی آغاز کرد، بخشی از ماندگاری نقش‌های کمدی‌اش در تلویزیون و سینما را نیز از همین پیشینه صحنه وام گرفته بود. 

در این میان، حضور درخشان و ویژه او در نمایش «اکبرآقا آکتور تئاتر» در سال ۱۳۸۵، فصلی فراموش‌نشدنی در تاریخ معاصر هنرهای نمایشی ماست؛ اثری که در آن سال‌ها جان تازه‌ای به سالن‌های نمایش بخشید و سهم بسزایی در رونق تئاتر و حضور پرشور تماشاگران در تماشاخانه سنگلج داشت. 

یاد و خاطره این هنرمند بی‌بدیل تئاتر، تلویزیون و سینما را گرامی می‌داریم که فراتر از تمام تصویرهای ماندگارش، همواره در جانِ صحنه، یک «آکتور تئاتر» باقی خواهد ماند. این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و تمامی علاقه‌مندان به هنر نمایش تسلیت می‌گویم. »

زنده‌یاد اکبر عبدی، روز جمعه ۲ مرداد، پس از تحمل یک دوره بیماری پس از سکته قلبی، جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.

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