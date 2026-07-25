به گزار ایلنا، شهروز فلاحت پیشه رایزن فرهنگی کشورمان در ژاپن در این پیام با اشاره به یادداشت تفاهم آتش‌بس میان ایران و آمریکا که در ۲۷ خرداد‌ماه (۱۷ ژوئن) به امضا رسید، تأکید کرد: با وجود این توافق، گزارش‌های نگران‌کننده از حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران همچنان ادامه دارد؛ روندی که به گفته‌ی وی، این روزها به‌طور مستمر و مبسوط در رسانه‌های اصلی ژاپن نیز بازتاب یافته است.

رایزن فرهنگی کشورمان با بیان اینکه رسالت خود را در حفظ و گسترش گفت‌وگوی انسانی و فرهنگی میان دو ملت ایران و ژاپن می‌داند، با تأکید بر آنکه از سکوت در برابر این رفتار غیرانسانی باید پرهیز نمود، پیام خود را مستقیماً خطاب به مردم ژاپن، به‌عنوان ملتی که به گفته‌ی او «عمیقاً معنای درد جنگ و بازسازی را درک می‌کند»، منتشر ساخت.

فلاحت‌پیشه در این خصوص تصریح کرد: «سکوت در برابر رنجی به این وسعت، خود گونه‌ای غفلت از رسالت فرهنگی ماست.» تمدن ایرانی، پاسدار زیرساخت‌های حیات‌بخشفلاحت‌پیشه در این پیام با تکیه بر مبانی تمدن دیرینه‌ی ایران‌زمین، اظهار داشت: تمدن ایرانی از هزاران سال پیش بر ارزش‌هایی چون احترام به حیات، مهمان‌نوازی و مسئولیت در قبال دیگران استوار بوده است.

وی افزود در چنین جهان‌بینی‌ای، زیرساخت‌های زندگی روزمره‌ی مردم — از نیروگاه‌ها و تأسیسات آب و فاضلاب گرفته تا مراکز درمانی، شبکه‌های ارتباطی، جاده‌ها و پل‌ها — صرفاً سازه‌های فیزیکی به‌شمار نمی‌روند.رایزن فرهنگی ایران در توکیو با اشاره‌ای فرهنگی و بومی، خاطرنشان کرد: منابع آبی، پل‌ها و... به‌مثابه‌ دارایی مشترک و ارزشمند جامعه تلقی می‌شود.

وی تصریح کرد که تخریب این شریان‌های حیاتی، فراتر از یک اقدام به زعم دشمن نظامی، آسیبی عمیق بر روح جامعه و آینده‌ی مردمان وارد می‌سازد و با هیچ تعریفی از انسانیت و کرامت انسانی سازگار نیست.پیوند با حافظه‌ی تاریخی هیروشیما و ناکازاکیرایزن فرهنگی کشورمان در بخش دیگری از پیام خود، با اشاره به تجربه‌ی تلخ و تاریخی ملت ژاپن از فجایع بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، ابراز امیدواری کرد: پیام صلح و همدلی ایران در میان مردمی که خود حامل حافظه‌ی جمعی جنگ و بازسازی هستند، به‌درستی شنیده و درک شود.

وی تأکید کرد: تخریب یک نیروگاه یا تأسیسات آبی، رویدادی لحظه‌ای نیست، بلکه زخمی است که سال‌ها بر زندگی خانواده‌ها، سلامت کودکان و روند بازسازی جامعه سایه می‌افکند. دعوت به همبستگی فرهنگی برای صلح پایداررایزن فرهنگی ایران در توکیو در پایان این پیام، ضمن تأکید بر تداوم و تعمیق همکاری‌های عمیق فرهنگی میان ایران و ژاپن، از نهادهای دانشگاهی و پژوهشی، اصحاب رسانه، فعالان جامعه‌ی مدنی و صلح، و عموم مردم صلح‌دوست ژاپن دعوت کرد تا با تکیه بر زبان مشترک انسانیت و همدلی، در مسیر تحقق صلحی پایدار همراه باشند.

انتهای پیام/