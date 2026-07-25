۶ نمایش؛ ٢ میلیارد تومان فروختند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آمار فروش و مخاطب اجراهای سه سالن اداره کل هنرهای نمایشی شامل مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا جمعه (۲ مردادماه)، اعلام شد.

نمایش «آتش سوزی‌ها» به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی که از ۳۱ تیرماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۵۶۰ تا ۷۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با سه اجرا و یکهزار و ۵۰۹ مخاطب، ۸۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «خطرنج» به کارگردانی نگین ضیایی که از ۱۰ تیرماه اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۴۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با ۱۸ اجرا و یکهزار و ۶۰۸ تماشاگر به فروشی معادل ۵۴۲ میلیون تومان و ۴۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «اسب نورد» به کارگردانی هستی حسینی هم که از ۸ تیرماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۵۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با ۲۰ اجرا و یکهزار و ۳۵۷ تماشاگر به فروشی معادل ۳۸۷ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان دست یافته است.

نمایش «تابوت عهد» به کارگردانی مجتبی جدی نیز که اجرای خود را از ۱۶ تیرماه در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده تا امروز با مجموع ۱۵ اجرا و ۵۰۱ مخاطب معادل ۱۰۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «بابایی بخند» به کارگردانی علیرضا ملک‌محمودی که از ۲۰ خردادماه در تالار هنر با ظرفیت صندلی ۲۴۴ نفر و بلیت ۲۲۰ هزار تومانی به صحنه رفته است؛ پس از پشت‌سرگذاشتن ۲۸ اجرا، میزبان یکهزار و ۳۹۲ تماشاگر شد و با فروش ۱۸۸ میلیون و ۹۷ هزارتومان به اجرای خود پایان داد.

نمایش «میراث» به کارگردانی غلامرضا عربی نیز که از ۱۰ تیرماه در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته، با ۱۸ اجرا، میزبان یکهزار و ۳۲۵ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۳۳۰ هزار تومان، به فروش ۱۴۷ میلیون و ۶۴۲ هزارتومان دست پیدا کرده است.

در مجموع، ۷ هزار و ۶۹۲ نفر از ۶ نمایش روی صحنه با فروش ۲ میلیارد و ۲۲۴ میلیون و ۵۵۹ هزارتومان دیدن کرده‌اند.

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