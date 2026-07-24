به گزارش ایلنا، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان ضمن دیدار با نویسنده پژوهش تطبیقی «شاهنامه» و «ماناس» موضوع ترجمه و انتشار این اثر در قرقیزستان را پیگیری کرد.

پیش از این و در جریان دیدار دوجانبه دکتر صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با وزیر فرهنگ، جوانان و اطلاع‌رسانی قرقیزستان، رساله دکترای خانم قالدیرعلیوا که در دانشگاه تربیت مدرس تهران زیر نظر اساتیدی مانند دکتر ناصر نیکوبخت، دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده و دکتر محمد دانشگر نگاشته شده است، به عنوان اثری تطبیقی در حوزه معرفی ماناس و شاهنامه از سوی وزیر فرهنگ ایران به همتای قرقیزستانی وی اهدا شده بود.

این پژوهش جامع به موضوعاتی همچون پیشینه حماسه‌سرایی در ایران و قرقیزستان، بررسی ساختار دو حماسه و همچنین تبیین دقیق تشابهات و تمایزات این دو شاهکار ادبی پرداخته است.

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