اثر اهدا شده سیدعباس صالحی به زبان قرقیزی ترجمه و منتشر میشود
اثر اهدا شده وزیر فرهنگ جمهوری اسلامی ایران به وزیر فرهنگ قرقیزستان، توسط وزرات فرهنگ قرقیزستان به زبان قرقیزی ترجمه و منتشر میشود.
به گزارش ایلنا، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان ضمن دیدار با نویسنده پژوهش تطبیقی «شاهنامه» و «ماناس» موضوع ترجمه و انتشار این اثر در قرقیزستان را پیگیری کرد.
پیش از این و در جریان دیدار دوجانبه دکتر صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با وزیر فرهنگ، جوانان و اطلاعرسانی قرقیزستان، رساله دکترای خانم قالدیرعلیوا که در دانشگاه تربیت مدرس تهران زیر نظر اساتیدی مانند دکتر ناصر نیکوبخت، دکتر غلامحسین غلامحسینزاده و دکتر محمد دانشگر نگاشته شده است، به عنوان اثری تطبیقی در حوزه معرفی ماناس و شاهنامه از سوی وزیر فرهنگ ایران به همتای قرقیزستانی وی اهدا شده بود.
این پژوهش جامع به موضوعاتی همچون پیشینه حماسهسرایی در ایران و قرقیزستان، بررسی ساختار دو حماسه و همچنین تبیین دقیق تشابهات و تمایزات این دو شاهکار ادبی پرداخته است.