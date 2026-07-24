اطلاعیه تئاترشهر درباره اختلال سیستم سرمایشی تالارهای نمایشی این مجموعه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تئاتر شهر، این مجموعه با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن قدردانی از حضور موثر مخاطبان و هنرمندان گروه‌های نمایشی آثار به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش، درباره اختلال پیش امده سیستم سرمایشی سالن‌ها طی روزهای گذشته توضیحاتی را منتشر کرد.

در این متن آمده است:

ضمن قدردانی از همراهی شما تماشاگران گرانقدر، مراتب عذرخواهی رسمی و صمیمانه مجموعه تئاتر شهر را به دلیل خرابی سیستم سرمایشی سالن اصلی و دیگر تالار‌های نمایشی اعلام می‌داریم و به اطلاع می‌رسانیم این نقص فنی که طی روزهای اخیر موجب‌عدم آسایش خاطر شما عزیزان گرانمایه شده، به طور کامل توسط تیم‌های کارشناسی بررسی شده است.

برابر کارشناسی‌ها و بررسی‌های به عمل آمده، عارضه پیش‌آمده ناشی از نقص فنی در کمپرسورهای اصلی و بردهای کنترل دما است که خارج از برنامه تعمیرات دوره‌ای رخ داده است. همکاران فنی ما بلافاصله پس از وقوع چنین نقصی، اقدامات عیب‌یابی را آغاز کرده و در حال حاضر قطعات مورد نیاز از طریق پیمانکار مربوطه در حال تهیه است.

مجموعه تئاترشهر با پذیرش کامل مسئولیت، اعلام می‌کند که پیگیری‌های شبانه‌روزی برای رفع این مشکل در دستور کار قرار دارد وخوشبختانه با تمهیدات اندیشیده‌شده، فرآیند تعمیرات به سرعت و رو به بهبود پیش می‌رود و پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا اوایل هفته پیش رو سیستم سرمایشی به حالت عادی بازگشته و سالن برای اجرای نمایش‌ها کاملاً آماده شود.

از شکیبایی و درک بالای شما هنرمندان و مخاطبان فهیم تئاتر سپاسگزاریم و مجددا تاکید می‌کنیم مجموعه تئاتر شهر خود را متعهد و موظف به جبران این نقیصه دانسته تا با رفع کامل این مشکل، بار دیگر میزبان شایسته‌ای برای حضور گرمتان باشیم.

از تمامی شما صمیمانه پوزش می‌طلبیم.

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